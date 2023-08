Schalke 04 kommt zum Testspiel nach Ulm

In der Corona-Saison 2020/2021 standen sich Ulm (weiße Trikots) und Schalke in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegenüber. Damals gewann der Favorit in Königsblau. Suat Serdar (am Ball) traf zur Führung.

(Foto: Maik Hölter/TEAM2sportphoto/imago images/Team 2 )