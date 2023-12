Manche bezeichnen sie als „unfreiwillige Statisten“, für andere ist es stets der Höhepunkt auf einem Weihnachtsmarkt: Lebende Tiere in Krippen scheinen die Gemüter zu spalten. Zumindest sehen Tierschützer das Ganze mehr als kritisch - auch in Ulm. Organisationen wie Peta fordern deshalb, künftig keine Tiere mehr auf dem Münsterplatz „auszustellen“. Weihnachtsmarktbesucher sowie der Veranstalter haben jedoch eine andere Meinung.

Schafe und Co. auf dem Weihnachtsmarkt: Ist das niedlich oder Tierquälerei? (Foto: Bacher )

Peta hat Jürgen Eilts, Chef der Ulmer Messe, die den Weihnachtsmarkt in der zwölften Ausgabe veranstaltet, und den Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch kürzlich in einem persönlichen Anschreiben aufgefordert, die „unfreiwilligen Statisten“ künftig nicht mehr zuzulassen. Tiere in der Krippe würden Stress und Gefahren ausgesetzt. Auf dem Weihnachtsmarkt, so sind die Tierschützer überzeugt, könnten Schafe und Co. nicht ausreichend versorgt werden.

Tierschützer fürchten Tod der Tiere

„Für die vermeintliche Attraktion werden die sensiblen Tiere aus ihrer gewohnten Umgebung herausgerissen und von ihren Herden getrennt in ein Gehege gesperrt“, heißt es von Peta. Der Lärmpegel auf dem Weihnachtsmarkt und die vielen Menschen, die direkt am Zaun stehen, würden „enormen Stress“ bei den Tieren auslösen. Und die Tierschützer werden noch drastischer: Das unerlaubte Füttern mit Lebkuchen oder Feuerwurst-Stückchen könnte gesundheitliche Schäden mit sich bringen - wenn nicht sogar „zum Tod“ führen.

Da wir offensichtlich ignoriert werden, müssen wir den Druck erhöhen. Verein Menschen für Tierrechte

Das sieht auch der Verein „Menschen für Tierrechte Baden-Württemberg“ so, die sogar zu einer Mitmachaktion über Soziale Medien aufgerufen haben, um gegen lebendige Krippen vorzugehen. „Da wir offensichtlich ignoriert werden, müssen wir den Druck erhöhen“, begründet der Verein den Aufruf und bittet alle Kritiker, den Verantwortlichen von Stadt und Ulmer Messe zu schreiben.

Jürgen Eilts kann über derartige Aktionen und Vorwürfe wohl nur den Kopf schütteln. Jedes Jahr werde er mit derartiger Kritik konfrontiert. Dabei „steht Tierschutz bei uns an erster Stelle“, betont Eilts. Man sei sich der Verantwortung für die Tiere - in diesem Jahr sind drei Mutterschafe, drei Lämmer, eine Eselstute sowie ein Hengstfohlen in der Krippe - sehr wohl bewusst. Echte Tiere in der Krippe seien wichtig, um für die Besucher „authentisch“ zu sein.

Besucher sind begeistert

„Man muss sich doch nur für zehn Minuten einmal an die Krippe stellen, dann sieht man, was für eine Freude die Tiere vor allem bei den Kindern auslösen“, so der Messe-Chef. Er habe Kinder kurz vor der Eröffnung des Weihnachtsmarkts beobachtet, die sich unheimlich darüber freuten, dass sie jetzt „nur noch einmal schlafen müssen, bis die Tiere da sind“. Und auch sonst seien die Besucher begeistert.

„Besonders für die Kleinen ist es doch wunderbar, dass sie auf dem Weihnachtsmarkt die Möglichkeit bekommen, die Tiere einmal aus der Nähe zu beobachten“, meint etwa Heidi Meyer aus Ulm. „Und dabei kann man auch deutlich erkennen, dass es den Tieren hier gut geht.“

Die 19-Jährige Lara könne indes verstehen, dass sich Tierschützer um die artgerechte Haltung der Esel und Schafe mitten im Trubel des Martkes sorgen. „Wahrscheinlich geht es den Tieren nicht unbedingt gut, wenn derart viele Leute um sie herumstehen und sie angaffen.“ Dennoch gehöre die lebendige Krippe auch für die Teenagerin „irgendwie zum Weihnachtsmarkt dazu“, wie sie sagt. „Ich stand hier schon als Fünfjährige herum und habe versucht, ein Schaf zu streicheln. Ob das dem Tier aber gefällt, weiß ich nicht.“

Tiere würden ständig überwacht

Jürgen Eilts jedenfalls könne garantieren, dass mit den Tieren sehr wohl gut umgegangen werde. Alle „tierschutzrechtlichen Vorschriften“ würde man in Ulm erfüllen, die Tiere ständig überwachen und auch einen Rückzugsort für sie habe man geschaffen. Auch im Vorfeld des Weihnachtsmarktes seien die Tiere mehrfach untersucht worden.

Diese Weihnachtsmärkte locken in der Region Hier gibt es einen Überblick über die schönsten Weihnachtsmärkte in den Landkreisen Biberach, Alb-Donau und Ulm. Hier geht's zum Text

Echte Tiere auf einem Weihnachtsmarkt sind darüber hinaus keine Ulmer Besonderheit. Im Gegenteil - Schaf, Esel und Co. gehören für viele Städte auch in der Region fest zum Programm ihres Weihnachtsmarkts. So etwa in Ehingen. Lediglich 2022 gab es dort keine Tiere - jedoch weniger aus einem Tierschutzaspekt heraus, sondern wegen der damals immer noch unsicheren Corona-Lage. Laut Stadtverwaltung soll es in diesem Jahr aber „wieder eine lebendige Krippe mit Schafen geben“.

Auch auf dem Christkindlesmarkt in Biberach hatte es bisher immer Tiere in der Krippe gegeben. In diesem Jahr müssen die Besucher aber darauf verzichten. Laut Stadt liegt aber auch das nicht an Tierschutz-Protesten, sondern schlichtweg an der Tatsache, dass der Schäfer heuer keine Schafe bringen wolle.