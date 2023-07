Mehr als eine halbe Stunde vor Ladeneröffnung hatte sich vor der Ulmer Hirschstraße 11 bereits eine lange Warteschlange gebildet. Der Grund: Am Freitagvormittag eröffnete hier die dänische Einrichtungskette Søstrene Grene ihre erste Filiale in Ulm.

Es lohnte sich, früh da zu sein: Denn den ersten 120 Gästen hatte das Unternehmen einen Gutschein für einen handgewebten Søstrene–Grene–Teppich versprochen.

Ganz viel dänische „Hygge“

Søstrene Grene ist bekannt für Heimwerkerideen und Einrichtungstipps in „Hygge“-Atmosphäre, das für dänische Gemütlichkeit steht. Inzwischen hat die Kette bereits rund 70 Filialen in Deutschland, berichtete Geschäftsführer Mogens Schmidt — Tendenz steigend. Worauf können sich die Ulmer Kunden künftig freuen? „Auf sehr viel Gemütlichkeit, Kreativität und Überraschungen“, versprach der Däne vor der Ladeneröffnung.

Eine Sinnesreise soll der Besuch im Geschäft sein. Unter anderem gibt es Tee zu kaufen. (Foto: Philip Hertle )

Vor allem in den „versteckten Ecken“ im Geschäft könne man so einiges entdecken. „Eine kleine Sinnesreise“ soll das neue Konzept in Ulm bieten, das Søstrene Grene offiziell „Retail for the senses“ nennt. Die unterschiedlichen Düfte, die Ware anfassen zu können, Licht und Schatten sollen dabei eine wichtige Rolle spielen.

Die dänische Einrichtungskette ist für seine Einrichtungstipps mit „Hygge“-Atmosphäre bekannt. (Foto: Philip Hertle )

Vor allem Frauen scheinen Søstrene–Grene–Fans zu sein

Die immer länger werdende Warteschlange zeigte, dass vor allem die weibliche Kundschaft auf das neue Geschäft gewartet zu haben scheint. Eine davon war Jacky Fetzer, die sich einen Platz in aussichtsreicher Position ergattert hat. „Wenn Søstrene Grene jetzt in meine Heimatstadt kommt, muss ich mir den Laden natürlich anschauen und ein paar Einkäufe tätigen“, sagte sie. Vor allem Deko stehe auf ihrem Einkaufszettel.

Ähnlich sah das auch Sabrina Diez, die extra aus Laichingen zur Eröffnung nach Ulm kam und sich etwas weiter hinten in der Schlange eingereiht hatte. „Sonst bin ich immer in Berlin zum Einkaufen gewesen“, berichtete sie. „Hier gib es immer so tolle Deko–Sachen.“ Jetzt sei der Weg zu Søstrene Grene zum Glück nicht mehr so weit.

Etliche Neugierige haben am Freitagvormittag den Weg zur Neueröffnung gefunden. (Foto: Philip Hertle )

Bevor Fetzer und Diez endlich hinein durften, gab es draußen aber nochmals etwas zu sehen: Ein Klassik–Trio stimmte die Titelmusik der Serie „Game of Thrones“ an. Zwei in ein weißes Federkleid gehüllte Tänzerinnen auf Stelzen schritten aus dem Geschäft, woraufhin einige Søstrene–Grene–Fans schnell ihre Handys zückten, um die Show fotografisch festzuhalten.

Dann war es so weit — die ersten Kunden strömten ins Geschäft. Auf der Sinnesreise werden die Kunden bei Søstrene Grene durch ein Labyrinth, wie Schmidt es nennt, geschickt. Verirren kann man sich darin aber zum Glück nicht. Der Weg führt — untermalt von klassischer Musik — vorbei an den verschiedenen Abteilungen im 285 Quadratmeter großen Geschäft.

Klassische Musik und extravagante Tänzerinnen unterhielten die wartenden Kunden. (Foto: Philip Hertle )

Das Licht ist angenehm gedimmt, links und rechts des Weges steht die Ware in hölzernen Regalen. Vor allem die große Auswahl an Deko– und Bastelartikeln fällt ins Auge. Kerzen, Teelichte, Lampen, Spiegel, Gläser, Tee — zu entdecken gebe es immer etwas, so Schmidt.

Das dänische Familienunternehmen Søstrene Grene (übersetzt: „Die Schwestern Grene“) wurde 1973 gegründet und ist derzeit mit rund 260 Geschäften in Deutschland vertreten. Mit der Filiale in der Ulmer Stadtmitte betreibt Søstrene Grene erst die vierte in Baden-Württemberg.