Ulm

Rund 1700 Studierende starten ins Wintersemester

Ulm / Lesedauer: 2 min

Uni-Präsident Michael Weber begrüßt die Erstsemester. (Foto: Elvira Eberhardt )

Für hunderte junge Menschen ist ein neuer Lebensabschnitt angebrochen: Sie sind in ihr Studium an der Universität Ulm gestartet. Zum offiziellen Beginn des Wintersemesters begrüßte Uni-Präsident Professor Michael Weber die Erstsemester sowohl live als auch per Videoschalte in vollen Nachbarhörsälen.

Veröffentlicht: 19.10.2023, 09:51 Von: sz