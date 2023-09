Rumänische Brass–Band spielt im Roxy

Die Brass–Band Fanfare Ciocarlia ist im Rahmen ihres 25. Jubiläums auf Tour und spielt am 21. September im Roxy in Ulm. Die zwölf Musiker aus Rumänien begeistern mit ihrer wuchtigen Blasmusik und haben seit ihrem Bestehen bereits weltweit über 3000 Konzerte gespielt. Ihre Tour führt sie in diesem Jahr noch durch 12 weitere Länder. Das Konzert in Ulm beginnt um 20 Uhr, im Vorverkauf kostet eine Karte 27,40 Euro, an der Abenkasse 30 Euro. Die Tickets können online unter https://www.roxy.ulm.de/links/tickets.php gekauft werden.