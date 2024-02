Schlechte Vorverkäufe, fehlendes Personal und spärlich gefüllte Hallen: Die Konzertbranche hat nach den Corona-Jahren noch immer mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen. Doch längst nicht alle Kulturzentren leiden an „Long Covid“.

Während viele Veranstalter auch heute noch den Besucherzahlen von 2019 nachtrauern, macht man im „Roxy“ in Ulm ganz andere Erfahrungen. Geschäftsführer Christian Grupp blickt sogar auf ein „Rekordjahr“ zurück. Fast 100.000 Besucher konnten in 2023 gezählt werden, und damit so viele wie seit 2007 nicht mehr.

Im Video-Talk mit Schwäbische-Reporter Dennis Bacher verrät der „Roxy“-Chef sein „Geheimnis“.

Weiterlesen: Warum immer weniger Leute feiern gehen

Erhöhen konnte das „Roxy“ sein Angebot im vergangenen Jahr auch rein quantitativ: Wurden in 2019 noch 253 Veranstaltungen in dem Ulmer Kulturzentrum abgehalten, waren es zuletzt 369. Immerhin 70 davon seien restlos ausverkauft gewesen.