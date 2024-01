Ronnie Romero bringt Rock ins Roxy

Im Januar gibt es im Roxy Schwermetall auf die Ohren. Am Sonntag, 14. Januar, bringt Ronnie Romero Classic Heavy Rock und Power Metal mit nach Ulm. Los geht es um 20 Uhr in der Roxy-Cafébar.

Kaum ein anderer Heavy Rock Sänger hat sich aktuell so vehement einen Namen gemacht wie der in Chile geborene Sänger. „Viele Rainbow -, Dio- oder Deep Purple Coversänger würden ihre Seele verkaufen, um nur einen Abend lang so singen zu können, wie Ronnie Romero“, heißt es in der Ankündigung. Am 15. September 2023 erschien mit „Too many lies Too many masters“ sein erstes Album mit originaler Musik und begeistert seither die Fans. Schlagzeuger Andy C. und Gitarrist Jose Rubio haben an den Songs mitgeschrieben.

Support erhält Ronnie Romero in Ulm von der Hard-Rock- und Melodic-Metal-Band Absolva aus Manchester. Die Band hat ihren unverwechselbaren Sound in sechs Studioalben festgehalten.

Ticktes für den rockigen Abend gibt es im Vorverkauf für 27,40 Euro. Der Preis an der Abendkasse beträgt 30 Euro.