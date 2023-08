Rollstuhlrampe für Straßenbahn im Testbetrieb

Die Stadtwerke haben am Ehinger Tor am Steig D eine neue Rollstuhlrampe installiert. Die Rampe des Herstellers Fisco soll im Praxistest zeigen, wie sehr der Ein– und Ausstieg mit Rollstühlen, Rollatoren oder Kinderwägen erleichtert wird. Das teilen die SWU Stadtwerke Ulm/Neu–Ulm mit.

Die Überwindungshöhe zur Straßenbahn beträgt an dieser Stelle nur noch 4,5 Zentimeter. Ralf Gummersbach, Geschäftsführer der SWU Verkehr GmbH, kommentiert den Testbetrieb: „Wir sind gespannt, wie unsere Fahrgäste auf diese Einstiegshilfe reagieren. Sollten wir in ein paar Wochen ein positives Fazit ziehen, könnte das System an weiteren Orten zur Anwendung kommen. In jedem Fall ist es ein weiterer Beitrag zur Verbesserung der Barrierefreiheit des Öffentlichen Nahverkehrs in Ulm und Neu–Ulm.“