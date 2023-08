Rollifahrer trotzen dem Wetter beim Sommerfest

Gut gelungen war die 34. Auflage des Sommerfests der Fördergemeinschaft des Querschnittgelähmtenzentrums am RKU (FGQZ Ulm) sowie des Querschnitt–Teams am Thalfinger See. Das berichtet die FGQZ. Über die mehr als 500 Besucher, Rollstuhlfahrer und deren Angehörige aus der näheren Umgebung, aber auch von weiter her, freuten sich Yorck–Bernhard Kalke und sein Querschnitt–Team immens.

Erstmals nach 2019 konnten auch wieder stationäre Patienten aus dem RKU teilnehmen und am See ein paar angenehme Stunden verbringen. Für die Besucher ist das Sommerfest oft einer der Höhepunkte im Jahr, alte Bekannte wieder zu treffen oder auch neue Bekanntschaften zu knüpfen. Zwischenzeitliche Regengüsse taten da der guten Stimmung keinen Abbruch. Grund dafür war sicher auch die kulinarische Verpflegung, mit leckeren Spezialitäten vom Grill, Kaffee und Kuchen, einer Cocktail–Bar sowie Eis für Jung und Alt. Am und im See sorgte die Wasserwacht Neu–Ulm für Sicherheit.

„Die Diagnose Querschnittlähmung und ein Leben im Rollstuhl sind ohne Zweifel gravierende und schmerzhafte Erfahrungen für die Betroffenen, die sich auch nicht so ohne weiteres abschütteln lassen“, so Kalke. „Wir wollen mit dieser Veranstaltung, den Angeboten im RKU und den jeden dritten Dienstag im Monat stattfindenden Stammtischen der Fördergemeinschaft zeigen, dass mit diesen Verletzungs– und Erkrankungsfolgen nicht das Leben, sondern höchstens ein Kapitel endet — und auch ein Neues beginnt, das mit Freude, Spaß und Mut nach dem Motto ,Auch mit Querschnittlähmung geht es weiter!’ gemeistert werden kann.“

Infos zur Fördergemeinschaft (FGQZ) unter www.fgqzulm.de