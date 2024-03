Rock’n‘Roll-Band „Love Gang“ tritt auf

„Love Gang“ ist eine amerikanische Rock’n‘Roll-Band aus Denver, Colorado. Im April sind die Retro-Rocker auf großer Europa-Tournee und spielen am Mittwoch, 3. April, 20 Uhr, in der Cafébar im Ulmer Roxy. Im Gepäck haben sie ihr zweites Album „Mainstreak. „Love Gang“ wurde 2015 gegründet, und ihre Musik ist eine Hommage an die goldenen Tage des Rock’n‘Roll, wie es in der Ankündigung heißt. „Love Gang“ spielt gerne schnelle, energiegeladene Songs voll treibendem Blues-Boogie, mit heulenden, psyche-delischen Gitarrensoli und knackiger Hammond-Orgel. Als Support ist „Black Ocean’s Edge“ aus Ulm dabei. 2020 gegründet, steht die Band für Psychedelic Garage-Rock und Beautiful noise inspired by the dark sea. Karten kosten im Vorverkauf 17,50 Euro, an der Abendkasse 20 Euro.