„Riesen-Hallen-Flohmarkt“ in der Messe in Ulm

In der Messe in Ulm findet am Samstag und Sonntag, 9. und 10. März, jeweils von 11 bis 16 Uhr, ein „Riesen-Hallen-Flohmarkt“ statt. Interessierte Aussteller können sich jetzt zu dem Flohmarkt anmelden, teilt der Veranstalter mit. Verkauft werden kann alles, was zu einem Flohmarkt passt, wie Antiquitäten, Bilder, nützliche und gut erhaltene Alt- und Gebrauchtwaren, Schallplatten, Möbel, Porzellan, Puppen, Spielsachen, Kleidung, Vintage und mehr. Der Besuchereintritt beträgt vier Euro pro Person, Kinder bis zwölf Jahre sind in Begleitung eines Erziehungsberechtigten frei. Weitere Informationen und Anmeldung unter dem Infotelefon Riesen-Hallen-Flohmärkte 08323/967414 oder online auf www.fetzer-veranstaltungen.de