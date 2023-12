Ein Notfall kann jeden treffen - und da ist schnelle Hilfe wichtig. Die Stadt Ulm hat deshalb federführend vor drei Jahren mit verschiedenen Partnern das Projekt „5G Rettungsbürger:in“ ins Leben gerufen.

Rettungseinsätze in Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und dem Kreis Neu-Ulm sollen so künftig noch schneller und zielgerichteter ablaufen. Dabei steht der neue Mobilfunkstandard 5G im Mittelpunkt.

Das Projekt fand nun seinen Abschluss im Ulmer Stadthaus. Aus den Erkenntnissen sollen jetzt Folgeprojekte entwickelt werden.

Am Schwörmontag wurden Menschenmassen analysiert

Auch in diesem Jahr strömten - trotz Regenwetters - wieder tausende Menschen am Schwörmontag in die Ulmer Innenstadt und zum Nabada an die Donau. Dass die Ulmer Einsatzkräfte bei Großveranstaltungen mit derartigen Menschenmassen besonders gefordert sind, liegt auf der Hand. Oftmals erschweren unübersichtliche Lagen jedoch die Arbeit.

So sehen sie aus, die Kameras, die am Schwörmontag im Stadtgebiet, unter anderem an Bäumen befestigt waren. (Foto: Hertle )

Denn je nachdem, wie viele Menschen zusammenkommen, „kann es bei solchen Veranstaltungen schnell zu brenzligen Situationen kommen“, sagt Sebastian Muszytowski von BOS Connect, der eines der Teilprojekte im Rahmen von „5G Rettungsbürger:in“ begleitete. Auch einer Massenpanik oder Ähnlichem soll mit dem erprobten System vorgebeugt werden.

Funklöcher und 5G für Rettungseinsätze – ein Widerspruch? Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr fördert im Rahmen seines Innovationsprogramms deutschlandweit 5G-Projekte, die „nachhaltig zur Verbesserung der Lebensqualität in Deutschland beitragen“. 5G ist in der Region noch nicht flächendeckend vorhanden, die Quoten belaufen sich im Testgebiet von „5G Rettungsbürger:in“ allerdings auf Höhe des Bundesdurchschnitts von 89 Prozent (Alb-Donau-Kreis: 90,7; Kreis Neu-Ulm 87,8). Der Ausbau finde aktuell dynamisch statt. „Noch nie ist eine neue Mobilfunkgeneration so schnell ausgerollt worden wie 5G“, so der Sprecher. Und wo es noch hakt, helfe der Bund dabei, Versorgungslücken zu schließen. (phe)

KI-Kameras erhoben Daten

In der Innenstadt wurden hierfür zwölf Sensoren inklusive Kameras aufgebaut, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) Menschen gezählt und Personenströme gemessen haben. Das seien wichtige Parameter, um zu verstehen, wann es ob des Andrangs gefährlich werden könnte.

Das Ganze zeigt, dass Rettungskräfte und Bürger auch in Zukunft nachhaltig von den neuen Technologien profitieren können. Sebastian Muszytowski

Beim Projekt gehe es aber nicht darum, individuelle und private Daten der Besucher zu sammeln, versichert Muszytowski. Alle Gesichter der gefilmten Schwörmontag-Besucher wurden dafür automatisch mittels KI unumkehrbar verfremdet.

Mit den Bildern konnte die Einsatzkräfte im Lagezentrum den Überblick behalten und so die Situation im Stadtgebiet besser einschätzen. „Und keiner musste extra Patrouille laufen“, sagt er.

"Die Perspektive verzerrt häufig", sagt Sebastian Muszytowski. Den Interessierten zeigt er hierfür Fotos von Veranstaltungen - wie viele Menschen dort abgebildet sind? Ist die Situation bereits kritisch? Für die Einsatzkräfte auf die Schnelle oft schwierig einzuschätzen. (Foto: Hertle )

Der nächste Schritt: Erkenntnisse müssen eingeordnet werden

Noch fehlen dem System aber notwendige Kontextinformationen, um die ausgegebenen Werte belastbar einordnen zu können, erklärt Muszitowsky. So soll künftig die Frage umgehend geklärt werden, ob eine Menschenansammlung bei einer Veranstaltung bereits einen kritischen Punkt erreicht hat.

Wenn die Menschen nur stehen und feiern, ist es etwas anderes, als wenn sie sich ständig fortbewegen Sebastian Muszitowsky

Das muss man laut Muszitowsky immer in Relation sehen: Bei einem Musik-Festival gebe es zum Beispiel eine ganz andere Dynamik, ganz andere Personenströme als am Schwörmontag. „Wenn die Menschen nur stehen und feiern, ist es etwas anderes, als wenn sie sich ständig fortbewegen“, erklärt Muszitowksy. Eine Automatisierung sei für ihn und sein Team deshalb im nächsten Schritt der wichtigste Forschungsansatz.

Weitere Anwendungsfälle erprobt Das Projekt „5G Rettungsbürger:in“ wurde vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr beauftragt und gefördert und hatte eine Laufzeit von insgesamt drei Jahren. Informationen zu den weiteren Projekten auf der Website.

System ist Baukasten für weitere Bereiche

„Wir bieten hier sozusagen den Baukasten an“, sagt er. Das entwickelte System sei so ausgelegt, dass es auch mithilfe von Detektoren Schadstoffe erkennen oder per Laser Pegelstände messen kann - mannigfaltige Möglichkeiten, um Gefahren früh zu erkennen. „Das Ganze zeigt, dass Rettungskräfte und Bürger auch in Zukunft nachhaltig von den neuen Technologien profitieren können“, fasst Muszytowski zusammen.

Diese Projekte wurden außerdem durchgeführt

Im Rahmen von „5G Rettungsbürger:in“ waren im Projektzeitraum neben den KI-Kameras unter anderem auch Drohnen im Einsatz, die den Einsatzkräften, beispielsweise von der Feuerwehr, schon während dem Ausrücken wichtige Informationen zur Lage vor Ort per Video bereitzustellen.

In einem weiteren Teilprojekt erprobte die Ulmer Leitstelle eine KI, die mögliche Sprachbarrieren überwinden kann. Die Software übersetzt das Gesprochene - egal aus welcher Sprache - umgehend ins Deutsche, vermeidet so Verständigungsprobleme und spart im Notfall oftmals lebensnotwendige Minuten.

Insgesamt zieht auch die Stadt über alle Projekte hinweg ein positives Fazit. Sowohl das installierte Testnetz vom Anbieter Nokia als auch das öffentliche Mobilfunknetz hätten selbst unter schwierigen Bedingungen im Echtbetrieb stabil funktioniert.