Trampolinparks liegen voll im Trend. Nun eröffnet ein solcher Indoor-Spielplatz im Ulmer Donautal. Zu den Höhepunkten auf den rund 3.000 Quadratmetern zählen Hindernisse aus den beliebten TV-Shows „Big Bounce“ und „Ninja Warrior“. Und wer noch nie ein Dunking beim Basketball geschafft hat, könnte sich diesen Wunsch hier ebenfalls erfüllen.

Reporter macht den Test im Video

Schwäbische-Reporter Dennis Bacher durfte die aufregenden Attraktionen im „Jump Town“ bereits vor der Eröffnung am 9. Februar ausprobieren. Wie es sich auf den nagelneuen Trampolinen springt, ob sich der Park auch für Erwachsene eignet und ob es am Ende wirklich zum Slam Dunk gekommen ist, sehen Sie im Video.

Inhaber von „Jump Town“ in Ulm ist Michele Santoro, den Freunde und Bekannte einfach „Lino“ nennen. Als Betreiber von weiteren Parks in Bad Saulgau, Augsburg und Ingolstadt handelt es sich bei dem Ulmer um einen waschechten Trampolin-Experten - auch wenn er selbst „so gut wie nie mehr“ springt, wie er sagt. Einzige Ausnahme: „Wenn Freunde dabei sind.“

Siebenstelliger Betrag investiert

In den Standort in seiner Heimatstadt investierte Santoro einen siebenstelligen Betrag. Warum er die ehemalige Soccerhalle im Donautal unbedingt kaufen wollte?

Weil sich das Dach an schönen Tagen fast komplett öffnen lasse, wie er erklärt. „Unsere Jumper können dann sozusagen unter freiem Himmel springen.“ Dies sei bei Trampolinparks eine absolute Seltenheit.

Alle Infos zum „Jump Town“

Auf die Trampoline im „Jump Town“ darf, wer mindestens 1,20 Meter groß ist. Für die Kleineren soll es einen sogenannten „Toddler-Bereich“ geben.

Eröffnung ist laut Michele Santoro am 9. Februar. Anschließend hat der Trampolinpark von Montag bis Freitag ab 14.30 Uhr bis 19 Uhr und am Wochenende sowie an Feiertagen und in den Ferien von 9.30 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.

Eine Stunde kostet 15 Euro. Die optimale Sprungzeit liegt laut dem Chef bei 90 Minuten. Rutschfeste Socken erhält man an der Kasse für drei Euro. Fürs erste Jahr hat Michele Santoro 50.000 Stück bestellt.