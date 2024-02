Rentenversicherung informiert über Altersvorsorge

Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg, Regionalzentrum Ulm, lädt am Dienstag, 12. März, zur Informationsveranstaltung „Altersvorsorge jetzt!“ ein.

Wie packe ich es an? Sind Sie ausreichend gegen Invalidität, Alter und Tod abgesichert? Welche betrieblichen Altersversorgungen sind möglich? Wann werden Privatvorsorgen gefördert? In welchem Umfang sind Förderungen möglich? Diese und weitere Fragen erklären die Rentenexperten in allgemein verständlicher Form. Die Informationsveranstaltung findet am Dienstag, 12. März, um 9 Uhr im Regionalzentrum Ulm, Wichernstraße 10 (Bastei-Center), 89073 Ulm, statt.

Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldungen sind erforderlich bis spätestens Freitag, 8. März, unter Telefon 0731/920410, Fax 0731/92041193, oder per Mail an: [email protected].