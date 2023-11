Sie wollen keine Steuern zahlen, verneinen die Existenz der Bundesrepublik, gründen dubiose Staaten und behaupten, das Deutsche Reich bestehe noch immer fort – sogenannte Reichsbürger und Selbstverwalter. Ein Narrativ vereint sie: ausgeprägte Staatsfeindlichkeit.

Dass diese politische Haltung ernsthafte Folgen haben kann, ist spätestens seit 2016 klar, als ein „Reichsbürger“ in Mittelfranken einen Polizisten erschoss. Mit Sorge beobachten Behörden seitdem aber nicht nur das Anwachsen der Szene, sondern auch eine immer größer werdende Gewaltbereitschaft.

Verfassungsschutz: Mehr Gewalt durch „Reichsbürger“

Nach Angaben des Verfassungsschutzes konnten dem Milieu im Jahr 2022 insgesamt 1358 extremistische Straftaten zugerechnet werden, darunter 286 Gewalttaten, Tendenz steigend.

Auch im Raum Ulm treten „Reichsbürger“, die seit 2016 bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet werden, immer wieder in Erscheinung. So gründeten Anhänger des sogenannten Königreich Deutschlands 2020 in Ulm eine dubiose Bankfiliale.

Um dort ein Konto zu eröffnen und angeblich steuerfreie Geschäfte tätigen zu können, mussten Kunden zunächst Mitglied in dem Fantasiestaat werden, der die Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennt. Ein Jahr später wurde die Filiale geschlossen.

Mutmaßlicher Steinwerfer von Neu-Ulm ist „Reichsbürger“

Dass „Reichsbürger“ offenbar auch in Schwaben zu Gewalt neigen, zeigte jüngst ein Vorfall bei einer Wahlkampfveranstaltung in Neu-Ulm. Als sich die bayerischen Grünen-Landespolitiker Katharina Schulze und Ludwig Hartmann dort Mitte September auf dem Petrusplatz präsentierten, flog ein großer Stein auf das Podium und verfehlte die Politiker nur knapp.

Das Wurfgeschoss soll laut Polizei von einem 44-Jährigen abgefeuert worden sein, der inzwischen offiziell dem Milieu der „Reichsbürger“ zugeordnet wird. Der alkoholisierte Mann soll Transparente mit den Aufschriften „Genozid“ und „Völkermord“ bei sich getragen und bei seiner Festnahme zwei Beamte verletzt haben.

Schulze: Steinwurf auf demokratische Werte

„Mit Sorge sehe ich die zunehmende Verrohung in diesem Wahlkampf“, äußerte sich die Grünen-Abgeordnete Schulze, die auf ihrer Wahlkampftour regelmäßig Polizeischutz benötigte, nach dem Steinwurf gegenüber Schwäbische.de.

Beleidigungen, Bedrohungen und Störungen seien bei derartigen Veranstaltungen „leider schon fast Alltag“ geworden. „Aber Steine werfen? Das hat mit Protesten oder Unzufriedenheit nichts mehr zu tun. Das war kein Steinwurf auf uns, sondern auf die demokratischen Werte. Wir stemmen uns gegen den Rechtsrutsch und verteidigen unsere Demokratie.“

Verfassungsschutz: Szene erhält Zulauf

In Deutschland zählt der Verfassungsschutz derzeit rund 23.000 Menschen zur Szene der „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“, 2000 mehr als noch vor einem Jahr.

Auch in Baden-Württemberg sei die Szene der Menschen, die das demokratische Regierungssystem konsequent ablehnen, in den letzten Jahren deutlich größer geworden, „insbesondere seit dem Protestgeschehen gegen die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen“, wie ein Sprecher der Behörde mitteilt.

Im Land gehe man derzeit von rund 3800 Menschen aus, die dem „Reichsbürger“-Milieu zuzuordnen sind. Davon sollen sich etwa 800 Personen im Regierungsbezirk Tübingen aufhalten, zu dem auch die Stadt Ulm zählt.

Wie viele „Reichsbürger“ in Ulm und Neu-Ulm?

Bayerische Sicherheitsbehörden konnten in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres sogar 5505 Personen als „Reichsbürger“ identifizieren, was einem Zuwachs von 145 Personen entspricht.

Im Gegensatz zu Baden-Württemberg, wo keine konkreten Zahlen zu einzelnen Städten und Landkreisen vorliegen, verfügt das Nachbarbundesland über eine solche Statistik.

Derzufolge konnten im Landkreis Neu-Ulm zu Beginn des Jahres genau 53 Personen als „Reichsbürger“ identifiziert werden, ein halbes Jahr später sei diese Zahl bereits auf 60 Personen angewachsen.

Verdächtiger Steinwerfer gesteht ‐ und leugnet

Der mutmaßliche Steinwerfer von Neu-Ulm soll nach Angaben der Behörden nicht in Neu-Ulm gemeldet sein, sondern in Baden-Württemberg wohnen. Laut Polizei hat sich der Verdächtige inzwischen zu dem Vorfall geäußert und die Tat eingeräumt. Als Motiv habe der 44-Jährige angegeben, dass er mit der politischen Situation unzufrieden sei.

Ermittelt wird gegen den mutmaßlichen „Reichsbürger“ nun unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung soll er die Existenz der Bundesrepublik Deutschland geleugnet und die Legitimität des Handelns der Polizisten in Frage gestellt haben.