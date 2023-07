Realisierung von „Dichter4“ startet

Die Umsetzungsphase, der von der Prisma Unternehmensgruppe entwickelten, neuen Wohn– und Gewerbeflächen startet mit dem offiziellen Spatenstich. Die Architektur entspringt dem Architekturbüro Baumschlager Eberle Architekten.

Die Absperrungen und Transparente künden es an: hier hat die Projekt–Umsetzungsphase an Fahrt aufgenommen. Auf dem Areal in der Bleichstraße 18—26 im Ulmer Dichterviertel entstehen mit dem von der Prisma Unternehmensgruppe entwickelten Wohn– und Gewerbeensemble bis Frühjahr 2026 zusätzlich circa 1930 Quadratmeter Gewerbeflächen sowie über 7100 Quadratmeter Mietwohnflächen. Insgesamt entstehen 106 Wohnungen in vier Häusern.

Das Dichterviertel Ulm wurde auf Grundlage des städtebaulichen Rahmenplans entwickelt und konzipiert. „Dichter4“ ist ein Teil dieser zukunftsträchtigen Entwicklung — ein Kooperationsprojekt der Prisma Unternehmensgruppe und der Ulmer Unternehmerfamilie Schäfer an deren ehemaligen Firmensitz. Das Projektgrundstück, bildet das Eingangstor zum Gesamtareal Dichterviertel. Die vier neuen Baukörper kommunizieren mit den angrenzenden Stadtgebieten. Mit der Umsetzung entsteht ein Wohnquartier mit vielfältigem Wohnraum für unterschiedliche Nutzergruppen. Geplante Fertigstellung ist Frühjahr 2026.

Die Pläne für das Ensemble stammen vom Architekturbüro Baumschlager Eberle Architekten und legen Wert auf eine städtebauliche, architektonisch–gestalterische und funktionale Lösung. Hohe Qualitäten im umgebenden Außenbereich, mit Aufenthaltsflächen, Sitzstufen am Uferbereich der Kleinen Blau sowie eine zukunftsfähige und nachhaltige Begrünung sorgen für Lebensqualität. Ein begleitender Fuß– und Radweg, eine Freitreppe und Sitzbereiche ermöglichen Erholung mitten im Quartier.