Razzia in Ulm: Großer Polizeieinsatz am Lederhof

In der Ulmer Bahnhofstraße, am Parkhaus „Deutschhaus“ und rund um den Lederhof läuft zur Stunde (31. Januar) ein größerer Polizeieinsatz. Rund 20 Uniformierte des Polizeipräsidiums Ulm führen dort laut ersten Informationen seit etwa 15.30 Uhr eine „Kontrolle zur Bekämpfung der Straßenkriminalität“ durch.

Diese teilte ein Polizeisprecher auf Nachfrage mit. Auch Polizeihunde sind bei der Razzia im Einsatz. Gefahr für die Bevölkerung bestehe dem Vernehmen nach nicht.

Lederhof ist Treffpunkt der Drogenszene

Der Lederhof ist in Ulm als sozialer Brennpunkt verschrien und gilt als Treffpunkt der lokalen Drogenszene. Anwohner und Gastronomen aus dem Viertel klagen regelmäßig über Lärm, Müll, Trinkgelage und öffentlichen Konsum von Rauschgift - nicht selten auch am helllichten Tag.

Am Lederhof findet eine "Kontrolle zur Bekämpfung der Straßenkriminalität" statt. (Foto: Philip Hertle )

Das Areal zwischen Kino und „Deutschhaus“ gerät immer wieder in die Negativschlagzeilen. Zuletzt um die Jahreswende, als Unbekannte dort um sich wüteten und Zerstörung hinterlassen hatten. Auch zu einem Raubüberfall ist es Mitte Dezember gekommen.

Erinnerung an Geiselnahme

Bei dem Polizeieinsatz mit Großaufgebot am Mittwochnachmittag werden unweigerlich Erinnerungen an die Geiselnahme vom vergangenen Freitag in Ulm wach.

Ein 44-jähriger Deutscher hatte in einer Starbucks-Filiale am Fuße des Ulmer Münster sechs Menschen als Geiseln genommen. Die Polizei beendete die Geiselnahme mit Schüssen auf den Mann. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Geiseln blieben unverletzt.

Weitere Informationen in Kürze