Ratiopharm Ulm: Ty Harrelson wird Trainer beim Deutschen Meister

Harrelsons Weg nach Ulm

Harrelson war als Spieler in Deutschland (Bayreuth, Langen, Osnabrück), Italien, Finnland, Ungarn sowie in Australien aktiv. Dann zog es ihn zurück zu seinem College in den USA (Wayland Baptist University), wo er sechs Jahre als Headcoach arbeitete und 2019 Trainer des Jahres wurde. 2016 war er außerdem als Scout für die australische Nationalmannschaft bei Olympia in Rio de Janeiro dabei. 2021 ging es zurück nach Deutschland. Zuerst rettete er bei einem Kurzzeitengagement den Traditionsclub Langen vor dem Abstieg aus der Regionalliga. Dann klopfte Rasta Vechta an.