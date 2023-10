Ulm könnte noch einen weiteren Bürgermeister-Kandidaten bekommen: Wie die Schwäbische Zeitung erfahren hat, will sich auch Daniel Langhans aufstellen lassen. Der 65-Jährige zählt sich zur Szene der Querdenker.

Noch gibt sich Langhans bedeckt: Bestätigen will er nur, dass er derzeit nach Unterstützern suche, um eine Unterschriftenliste beim Wahlamt einreichen zu können. Mindestens 150 Unterstützer benötigt jeder Kandidat und jede Kandidatin, um zur Wahl zugelassen zu werden. Wie viele er davon bereits gesammelt hat, will er nicht verraten.

Hält sich mit Werbung zurück

Und auch sonst hält er sich mit Wahlwerbung noch zurück, „aus Respekt vor den Verfahrensbeteiligten“. Ein Wahlkampf zum jetzigen Zeitpunkt würde aus seiner Sicht das Signal aussenden, dass die Entscheidung des Wahlausschusses nicht mehr von Bedeutung sei.

Bis zum 6. November, 18 Uhr, hat Langhans Zeit, um Unterschriften einzusammeln. Dann entscheidet der Gemeindewahlausschuss in öffentlicher Sitzung am 7. November ab 14 Uhr über die Zulassung der eingegangenen Bewerbungen zur Wahl.

Unterschriften sammeln

Langhans stammt aus Pfaffenhofen an der Roth und kandidierte zuletzt 2022 für den Deutschen Bundestag. Damals erhielt er 443 Stimmen.

Er arbeitet als Kommunikationsberater, sein Büro hat er in Ulm. Zu seinen Motiven als Bürgermeister in Ulm anzutreten, erklärt er: „Ich möchte, dass in dieser Stadt das entschieden wird, was die Menschen wirklich wollen.“ Weiter wolle er darauf aber noch nicht eingehen.

Ich möchte, dass in dieser Stadt das entschieden wird, was die Menschen wirklich wollen. - Daniel Langhans

Dass Langhans die notwendigen 150 Unterschriften einsammeln kann, gilt als sehr wahrscheinlich. Schließlich ist er kein Unbekannter. Während der großen Corona-Demos trat er auch bundesweit als Redner auf. So unter anderem auf einer Demo in Hannover, wo ihn die Polizei laut Medienberichten aber von der Bühne holte und ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Kritik an der Ukraine und der Nato

Langhans hatte unter anderem öffentlich gesagt, in der Ukraine würde „dreckiger Nationalsozialismus den Ton angeben“ und „Sie wollen uns erzählen, dass es einen Bösen gäbe, der erst die Ukraine und dann die ganze Welt mit Krieg überziehe. Aber wir wissen, dass das wieder eine große, große Lüge ist.“ Die Nato dagegen betreibe nur „reine Kriegstreiberei“.

Der Vorwurf des Amtsgerichts Hannover lautete damals: Langhans vergleiche den politischen Zustand in der Ukraine mit dem nationalsozialistischen Unrechtsregime Nazideutschlands. Das komme einer Unterstützung des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine gleich.

Am Ende sprach das Gericht eine Verwarnung aus und verhängte eine Geldstrafe. Das Urteil ist allerdings noch nichts rechtskräftig. Langhans hat nach eigenen Angaben dagegen Rechtsmittel eingelegt, weil er sich in seiner Meinungsfreiheit eingeschränkt sehe.

Vorwürfe gegen Bill Gates

Bei den sogenannten Spaziergängen durch Ulm und Neu-Ulm hatte Langhans die Corona-Pandemie unter anderem als ein „Projekt“ bezeichnet. Dahinter stecke der Microsoft-Gründer Bill Gates, der die Weltbevölkerung mit Impfungen dezimieren wolle.

Bislang stehen drei Kandidaten bei der Wahl zum Ulmer Oberbürgermeister fest. Neben Amtsinhaber Gunter Czisch (CDU) kandidieren auch Lena Schwelling (Grüne) und der SPD-Fraktionsvorsitzende Martin Ansbacher (SPD).

Der parteilose Kandidat Thomas Treutler hat seine Bewerbung zurückgezogen, will nun aber nach eigenen Angaben erneut Unterschriften sammeln, um bei genügend Zuspruch doch nochmals zu kandidieren.