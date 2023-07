Pur spielt im Kloster Wiblingen

Die deutsche Pop–Band Pur spielt 2024 im Klosterhof in Ulm–Wiblingen. Das Konzert findet unter freiem Himmel am Mittwoch, 14. August, um 19.30 Uhr statt, wie der Veranstalter mitteilt.

Nach ihrer ausverkauften und umjubelten Hallentour in diesem Frühjahr blicken Frontmann Hartmut Engler und seine Musikerkollegen bereits jetzt nach vorne: Im kommenden Jahr kehrt die Erfolgsband auf die Konzertbühnen zurück, um ihre Fans mit großen Open–Air–Shows zu begeistern.

Auf dem Programm steht ein musikalischer Sommer der Emotionen, bei dem selbstverständlich auch die großen Hits und Hymnen aus mehr als 40 Jahren Band–Geschichte nicht fehlen dürfen. Dazu gehören echte Klassiker der deutschen Popgeschichte — von „Lena“ und „Funkelperlenaugen“ über „Hör gut zu“ und „Wenn Du da bist“ bis hin zu „Abenteuerland“. Aber auch neue Songs von ihrem aktuellen Top–Ten–Album „Persönlich“ sollen zu hören sein.

Das Album erschien im November 2022. Es entstand nach einer pandemiebedingten Schreibblockade des Pur–Frontmanns. In die neuen Texte konnte er seine Gedanken und Empfindungen fließen lassen.

Die Tour beginnt mit einem Heimspiel und startet am 28. Juni 2024 auf dem Festplatz am Viadukt in Bietigheim–Bissingen. Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet. Karten gibt es unter anderem bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen und online auf www.provinztour.de.

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit einer 100 prozentigen Schwerbehinderung sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter 07139/547 oder [email protected] erhältlich. Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter sechs Jahren auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.