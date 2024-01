Punkrock-Legende live im Roxy

„Nichts wird wieder gut“ heißt das kommende Album vom WIZO, das am Freitag, 12. Januar, erscheint. „Tour wird wieder gut“ ist deshalb der Titel der großen Klubtour der Sindelfinger Punkrock-Legende, die am Donnerstag, 18. Januar, auch im Roxy Halt macht.

Für die Klubtour sind knapp 40 Konzerte in nicht einmal sieben Wochen geplant. Zwischen ganz großen Gefühlen, Wut, Lachen, Heulen und Albernheit werden WIZO in altbekannter Manier ihre zeitlosen Ohrwurm-Hits und Hymnen spielen. „Alle werden wieder aus voller Kehle mitsingen, werden eintauchen in die spezielle WIZO-Welt und in rasanter Kurzweiligkeit für einen Abend den Alltag hinter sich lassen“, heißt es in der Ankündigung.

Schon jetzt ist die Werkhalle fast voll besetzt. Los geht es um 20 Uhr. Als Support tritt die Hamburger Band Rantanplan auf.