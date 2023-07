Psychelic–Rockband Saitün gastiert in Ulm

In der Reihe der Gratis–Open–Air–Konzerte im Roxy Sound Garten tritt am Donnerstag, 3. August, 20 Uhr, die Schweizer Psychedelic–World–Rockband Saitün auf. Beginn ist um 20 Uhr, bei schlechtem Wetter wird das Konzert ins Roxy verlegt. Das Basler Quartett Saitün starte seine Tour durch Deutschland und die Schweiz in Ulm, heißt es in der Ankündigung der Roxy GmbH. „Gelangweilt von den Grenzen westlicher Popmusik, taucht Saitün in die Möglichkeiten der Weltmusik ein und hinterfragt festgefahrene Strukturen. Diese Vielfalt an Genres und kulturellen Identitäten verweben sie dabei in ein verspieltes, aber eindringliches Feuerwerk“, schreibt das Roxy weiter. Mit ihrem Debüt–Album „Al‘Azif“ sei es der Band gelungen, die Hörer „in ein psychede“lisches Abenteuer zu entführen.