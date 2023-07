Ulm

Psychedelic Desert Funk erklingt im Roxy

Ulm / Lesedauer: 1 min

Sängerin Jamila Al-Yousef, die die Band nach ihrer palästinensischen Großmutter benannt hat, komponiert Songs, die ein transkulturelles Publikum ansprechen, das sich mit den Diaspora-Erzählungen der Band und ihrem musikalischen Kampf gegen Rassismus identifizieren kann. (Foto: Pierre Beecroft )

Jamila & The Other Heroes spielen am Samstag, 5. August, um 20 Uhr im Roxy Sound Garten, bei Schlechtwetter in der Cafébar.

Veröffentlicht: 31.07.2023, 11:18 Von: sz