In einer kühlen Oktobernacht im vergangenen Jahr soll die 38-jährige Angeklagte in Langenau die brutale Tat begangen haben: Sie selbst hat zugegeben, ihren neugeborenen Sohn direkt nach der Geburt von ihrer Wohnung in einem Pizzakarton zu einem nahen Glascontainer gebracht und dort hineingelegt zu haben. Das Kind war nackt, nur in Laken gewickelt.

Es wäre in jener Nacht erfroren, wenn es nicht zufällig von dem Passanten Andreas Bichert gehört worden wäre. Daran ließen auch die Ausführungen des Ulmer Rechtsmediziners Sebastian Kunz keine Zweifel. „Innerhalb weniger Stunden wäre es zu Tode gekommen“, sagte er am Dienstag vor dem Landgericht.

Baby hätte verbluten können

Nicht nur die Kälte wurde zur Lebensgefahr für das Neugeborene. Nach den bisherigen Schilderungen der Zeugen sei auch davon auszugehen, dass das Baby aus einer „Sturzhöhe von einem halben Meter“ auf die Flaschen gefallen sei. Offenbar war es Glück im Unglück, dass das Kind dabei ohne einen Kratzer blieb. Wenn nur ein Glassplitter nach oben gezeigt hätte, hätte das Baby auch verbluten können, sagte Kunz.

Die angeklagte Mutter war im Gerichtssaal anwesend, vernahm die Ausführungen aber meist regungslos. Sie zeigte wenig Emotionen, senkte aber mehrmals den Kopf und legte ihre Stirn in die Hände. Bereits zuvor hatte sie offenbar ausführlich von sich, der Schwangerschaft und ihrer Sicht des Tatverlaufs erzählt. Allerdings ohne Presse und ohne Zuhörerschaft. Ihre Verteidigerin hatte beantragt, die Öffentlichkeit auszuschließen, schließlich seien „intimste Lebensbereiche“ der Angeklagten davon berührt. Das Gericht hatte dem Antrag stattgegeben.

Mord oder Totschlag?

Und so blieb am ersten Tag nur ein vages Bild von der Angeklagten. Sie war zum Zeitpunkt der Tat bereits alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Der Vorsitzende Richter Wolfgang Tresenreiter machte gleich zu Beginn deutlich, dass es bei dem Prozess vor allem auch um die Frage geht, aus welchen Gründen die Mutter gehandelt hat. War es versuchter Totschlag oder unter Umständen sogar ein versuchter Mord, weil die Frau etwa aus „niedrigen Beweggründen“ gehandelt haben könnte?

Etwas Licht ins Dunkel brachte schließlich eine Hebamme der Neu-Ulmer Donauklinik, die als Zeugin geladen war. Die Angeklagte hatte sie offenbar in der Nacht der Geburt ihres Kindes angerufen und um Hilfe gebeten. „Ich habe versucht, sie zu beruhigen und zu unterstützen“, erzählte die 62-Jährige im Zeugenstand. „Die Frau klang so, als sei sie in Not. Sie hatte Angst und war offenbar überrollt von der Geburt.“ Als die 38-jährige Frau sich bei der Hebamme meldete, litt sie bereits unter starken Wehen. Noch am Telefon habe sie geschildert, dass sie das Kind zur Adoption freigeben wolle. Niemand aus der Verwandtschaft oder dem Freundeskreis habe von der Schwangerschaft gewusst.

Das entscheidende Telefonat

Außerdem habe sie die Hebamme immer wieder „eindringlich gebeten, am Telefon zu bleiben“. 17 Minuten lang dauerte das Telefonat, aber die Hebamme konnte offenbar nichts weiter unternehmen, als ihr telefonisch bei der Geburt beizustehen. Einen Krankenwagen zu rufen, habe die Angeklagte vehement abgelehnt.

Als dann der Sohn auf der Welt war, habe die Hebamme das Schreien gehört. „Danach klang die Frau erleichtert.“ Die Mutter beendete wohl das Telefonat mit den Worten: „Jetzt komme ich alleine zurecht.“ Die Hebamme stellte auf Nachfrage des Richters klar: „Ich habe ja nicht gedacht, dass so eine Gefahr in Verzug ist.“

Polizei alarmiert

Dennoch habe sie kurze Zeit später zurückgerufen, aber nur einen Sohn der Frau am Telefon gehabt. Nach Rücksprache mit einer Ärztin, habe sich das Krankenhaus am nächsten Tag aber doch an die Polizei gewandt.

Was genau in der Zeit mitten in der Nacht zwischen dem Telefonat, der Geburt und dem Auffinden in dem Glascontainer passiert ist, sollen die nächsten Verhandlungstage ans Licht bringen. Das Baby jedenfalls befindet sich inzwischen in einer Pflegefamilie. Andreas Bichert, der das Baby in jener Nacht gefunden hatte und umgehend die Polizei und Notarzt informierte, hat offenbar vorbildlich gehandelt. Das Baby sei zwar stark unterkühlt gewesen, sein Zustand aber habe sich im Krankenhaus stabilisiert.

Das Baby hat Bichert sein Leben zu verdanken, daran ließ auch der Gerichtsmediziner Sebastian Kunz keine Zweifel. Der nächste Verhandlungstag ist für den 9. April angesetzt.