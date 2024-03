15 Zeugen, vier Dolmetscher, einige Zuhörer und Pressevertreter. Sie alle sind am Dienstagnachmittag ins Ulmer Amtsgericht gekommen, um beim Prozessauftakt gegen zwei Klimaaktivisten dabei zu sein. Den ganzen Tag sollte der Termin dauern, nach einer knappen Stunde ist aber Schluss.

Im Juni 2023 sind die beiden Angeklagten auf die Adenauerbrücke geklettert und haben dort politische Botschaften mit Tesa angebracht. Das SEK musste eingreifen. Rund neun Monate später kommen sie mit Papierstapeln und der dicken Strafprozessordnung (StPO) in den Gerichtssaal - sie verteidigen sich selbst.

Richter unterbricht und belehrt Angeklagte

Noch vor der Aufnahme der Personalien prescht die 23-jährige Angeklagte voran und fordert einen Rechtsbeistand. Der Richter unterbricht entschlossen: „Ich leite hier die Sitzung und möchte zunächst die Personalien feststellen“ - „Ich beantrage einen Rechtsbeistand“, entgegnet die Angeklagte erneut. Der Richter kontert: Er müsse zunächst wissen, ob sie auch die Angeklagte sei. Sonst brauche sie keinen Rechtsbeistand.

Wir haben doch gerade erst angefangen. Reaktion des Richters auf einen Pausenantrag

Was dann folgt, sind 25 Minuten vorgetragene Paragrafen und Argumente für den Antrag nach Rechtsbeistand. Klimaaktivisten sollen die beiden vertreten. Schon mehrmals seien diese bei Prozessen dabeigewesen, liest der Angeklagte vor.

Seine zitternden Finger bewegen sich Wort für Wort über das Papier. Als er bei den Aktenzeichen der Prozesse ankommt, unterbricht der Richter erneut: „Die Aktenzeichen können Sie sich sparen.“ Während der Ausführungen der Angeklagten blättert der Richter immer wieder in Gesetzbüchern, streicht Passagen an und reibt sich die Augen.

Antragsablehnung führt zu Prozesspause

Dann lehnt er den Antrag ab. Mit nüchternem Ton skizziert der Richter die Gründe: keine Feststellung von juristischer Sachkunde und ein zu später Antrag. Schon zuvor hatte der Staatsanwalt sein Plädoyer gehalten und sich gegen alle drei Rechtsbeistände ausgesprochen.

Die Angeklagten wirken gefasst, bis die Angeklagte schnipst. „Ich beantrage eine Pause“ - „Wir haben doch gerade erst angefangen“, die abneigende Reaktion des Richters. Nach Einschätzung der Angeklagten soll der Richter befangen sein. In der 15-minütigen Pause soll ein Befangenheitsantrag entstehen.

Richter soll laut Angeklagten befangen sein

„Wenn das so weitergeht, kommen wir hier nicht mehr weit“, kommentiert der Richter den Prozess in der Pause und soll wenig später recht behalten. Die Vorwürfe werden von den beiden Angeklagten nach der Pause klar benannt: Zum einen widerspreche die Ablehnung des Antrags zum Rechtsbeistand dem Recht auf Verteidigung, zum anderen sei der Saal mit lediglich sechs Zuschauerplätzen für einen so „öffentlichkeitswirksamen Prozess“ zu klein. Ein „Rechtsbruch“ in den Augen der Angeklagten.

Weitergehen könne das so nicht. Der Befangenheitsantrag werde mit seiner Stellungnahme weitergegeben und dann werde darüber entschieden, verlautet der Richter. Im Anschluss patrouillieren weitere Aktivisten für wenige Minuten auf der Olgastraße und rufen immer wieder: „Gegen die politische Justiz!“ Wann der Prozess fortgesetzt wird, ist noch unklar.