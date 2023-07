Projekt soll Menschen aus Arbeitslosigkeit bringen

Psychische Erkrankungen sind eng mit Arbeitslosigkeit verbunden und können dabei sowohl Ursache als auch Folge sein. Das Forschungsprojekt „3for1 — Drei Wege, ein Ziel“ soll diesem Teufelskreis mit innovativen Angeboten entgegenwirken und psychisch belastete, arbeitssuchende Jobcenter–Kundinnen und -Kunden bei ihrer Genesung und Arbeitssuche unterstützen. Aktuell werden noch Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das Projekt und die angegliederte Studie gesucht, heißt es in einer Pressemitteilung.

Geleitet wird das Projekt vom Jobcenter Ulm in Kooperation mit fünf weiteren Jobcentern in Württemberg und Bayerisch–Schwaben sowie der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II und der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm und dem Universitätsklinikum Tübingen.

Das Projekt „3for1“ umfasst eine ganzheitliche Intervention mit drei Bausteinen: Erstens eine psychologische Sprechstunde direkt im Jobcenter, zweitens das sogenannte „Supported Employment“ in Form von Jobcoaching bei Arbeitssuche und durch Begleitung am neuen Arbeitsplatz und schließlich drittens Unterstützung durch sogenannte Peerlots, also Menschen, die eigene Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen und Lebenskrisen gemacht haben und bewältigen konnten. „Ab Projekteintritt können Interessierte bis zu zwölf Monate an diesen drei Bausteinen teilnehmen. Dabei können sie selbst entscheiden, ob sie eines, zwei oder drei der Angebote in Anspruch nehmen möchten — parallel oder nacheinander“, erklärt Nicolas Rüsch, Leiter der Sektion Public Mental Health an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II, Universität Ulm. Menschen, die am Projekt teilnehmen, werden über eineinhalb Jahre hinweg viermal kontaktiert und befragt.

Teilnehmende, die sich für die psychologische Sprechstunde entscheiden, können diese direkt im Jobcenter oder in den Räumlichkeiten der Universitätskliniken besuchen. Dort werden sie in bis zu zehn Sitzungen à 50 Minuten in diesem Projekt von erfahrenen Psychologinnen und Psychologen betreut. Gemeinsam mit ihnen analysieren sie ihre psychischen Beschwerden und erarbeiten realistische Veränderungsmöglichkeiten.

Der zweite Bestandteil des Projekts ist die Begleitung durch Peerlots. Da sie bereits eigene Erfahrungen mit Lebenskrisen und psychischen Erkrankungen gemacht haben, stehen sie den Betroffenen auf Augenhöhe zur Seite und unterstützen sie dabei, Herausforderungen im Alltag zu bewältigen. Je nach Bedarf können ein bis zwei Termine pro Woche vereinbart werden. Die Begleitung kann sich auf unterschiedliche Bereiche des Lebens fokussieren, wie etwa Begleitung zu Arzt– oder Behördenterminen, Alltagsbewältigung oder der Aufbau von Sozialkontakten.

Der dritte Baustein des Projekts ist das Jobcoaching, das auf dem Konzept des „Supported Employment“ basiert. Ziel ist es, den Teilnehmenden dabei zu helfen, schnell einen passenden Arbeitsplatz zu finden und dort erfolgreich zu integrieren. Die Jobcoaches, in der Regel Sozialarbeiterinnen, helfen beispielsweise, Bewerbungsunterlagen zu erstellen, oder begleiten diese zu Vorstellungsgesprächen. Sie unterstützen auch aktiv beim Erhalt des neuen Arbeitsplatzes.

Aktuell können sich Betroffene, die im Rahmen des Modellprojektes „3for1“ Unterstützung erfahren möchten, noch zur Teilnahme anmelden. Interessierte sollten zwischen 18 und 60 Jahre alt sein, sich maximal seit sechs Monaten im Bürgergeld–Bezug befinden und Kundin oder Kundin in einem der teilnehmenden Jobcenter sein (Jobcenter Alb–Donau, Stadt Heilbronn, Neu–Ulm, Landkreis Reutlingen, Landkreis Tübingen, Ulm) sein.

Wer diese Kriterien erfüllt und Interesse an der Projektteilnahme hat, wendet sich an folgende Ansprechpersonen:

Svenja Schlachter (Universitätsklinikum Ulm), Telefon 0731/500—62304, Mail: [email protected]

Rebecca Sarah Erschens (Universitätsklinikum Tübingen), Telefon 07071/29—80191, Mail: [email protected]

Weitere Informationen stehen auf der Projektwebseite