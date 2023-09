Was macht US-Neuzugang Dakota Mathias in seiner Freizeit? Zu welchem Sportler blickt Kapitän Tommy Klepeisz auf? Mit welchem Basketball-Vorurteil kann Robin Christen aufräumen? Wo geht Juan Núñez gerne essen? Und was hat Karim Jallow eigentlich den Sommer über getrieben?

Nach einem Aufruf auf dem Instagram-Kanal von Schwäbische.de haben uns zahlreiche, zum Teil kuriose Fragen an die Profis von Ratiopharm Ulm erreicht. Im Video finden Sie die Antworten.

Außerdem können Sie alle Antworten der Spieler hier nachlesen.

Robin Christen (32, Deutschland, im Verein seit 2022)

An welchen Moment der Meistersaison denkst du besonders gern zurück?

Der Moment, als wir den Meisterpokal bekommen haben und zu Hause in der Ratiopharm-Arena in die Höhe gestreckt haben ‐ das ist der Moment, der für immer im Kopf bleiben wird.

Welche Serie schaust du aktuell?

Zuletzt habe ich die Doku über die deutsche Nationalmannschaft in Katar gesehen. Ansonsten kann ich auch „Full Swing“ bei Netflix empfehlen, eine Serie über das Leben von Profigolfern. Der Einblick in die Sportart ist spannend, auch ohne sich für Golf zu interessieren.

Dein Lieblingsrestaurant in Ulm?

Das Metá.

Mit dieser Mannschaft startet Ratiopharm Ulm in die Saison. (Foto: Dennis Bacher )

Deine größten Vorbilder aus dem Sport?

Ganz klar Dirk Nowitzki, er hat mich als kleinen Jungen inspiriert, auch mit dem Basketball anzufangen. Aber auch unsere Coaches Anton Gavel und Ty McCoy zählen zu meinen Vorbildern. Sie spielten früher in Gießen, wo ich aufgewachsen bin.

Ein typisches Vorurteil gegenüber Basketballern, das nicht stimmt?Wir können nicht feiern.

Ein typisches Vorurteil gegenüber Basketballern, das stimmt?

Wir schlafen gerne aus.

Wer wird Deutscher Meister?

Schauen wir mal. (lacht).

Tommy Klepeisz (32, Österreich, im Verein seit 2020)

Gibt es eine Mindestgröße, um mit Basketball anzufangen?

Nein, die gibt es nicht. Es kann jeder Basketball spielen, egal wie groß.

Auf welche Handy-App kannst du nicht verzichten?

Die meiste Zeit verbringe ich auf Instagram, ich glaube da wäre ein Detox gar nicht mal so schlecht.

Welche Serie schaust du aktuell?

Weil wir gestern bei Ratiopharm waren und da ein bisschen im Labor heumexperimentiert haben, bin ich am Überlegen, jetzt endlich mal mit Breaking Bad anzufangen.

Dein größtes Vorbild im Sport?

Im Basketball ist das Steph Curry, weil ich seinen Spielstil unglaublich finde aber auch denke, dass er menschlich ein guter Typ ist. Und das mindestens genauso wichtig.

Dein größtes Hobby neben dem Basketball?

Beachvolleyball macht mir sehr viel Spaß. Und in letzter Zeit habe ich auch sehr viel Spaß daran gefunden, Kaffee zu machen. Also ein bisschen Latte-Art. Aber ich bin noch ganz schlecht, also bitte ohne Ansprüche. (lacht).

Wer wird deutscher Meister?

Ich hoffe Ratiopharm Ulm.

Dakota Mathias (28, USA, im Verein seit 2023)

Hast du bereits ein Lieblingsrestaurant hier in Ulm?

Ja, wir waren am letzten Wochenende im Abacco's Steakhouse, da war es richtig gut.

Welche TV-Serie schaust du aktuell?

Ich schaue gerade die vierte Staffel von Jack Ryan, da geht es um CIA-Agenten und solche Sachen.

Dein größtes Hobby neben dem Basketball?

Ich mag Tennis, habe aber ehrlich gesagt noch nicht viel gespielt, seitdem ich hier bin.

Welchen Tipp gibst du Nachwuchsspielern?

Was auch immer dich glücklich macht, egal ob Fußball, Basketball oder Baseball: tu genau das!

Wer wird deutscher Meister?

Wir sind in guter Verfassung, hatten bislang eine gute Vorbereitung. Ich hoffe, wir können es nochmal tun.

Juan Núñez (19, Spanien, im Verein seit 2022)

Was ist in Deutschland besser als in Spanien?

Oh, definitiv nicht das Wetter. Was ich mag: In Deutschland isst man früher zu Abend und geht auch früher ins Bett. Das finde ich besser.

Hast du schon ein Lieblingsrestaurant in Ulm?

Ich mag die asiatische Küche und kann das „Buddha Kitchen“ sehr empfehlen.

Was ist dein persönliches Ziel in dieser Saison?

Etwas ähnliches zu erreichen wie letztes Jahr.

Und wer wird Deutscher Meister?

Es wird eine lange Saison und wir werden unsere Möglichkeiten haben. Natürlich werde ich uns anfeuern.

Karim Jallow (26. Deutschland, im Verein seit 2021)

Deine größten Vorbilder aus dem Sport?

Giannis Antetokounmpo, Lewis Hamilton und Sadio Mané.

Das coolste Pokémon?

Keine Ahnung, ich war nie im Pokémon-Game drin, tut mir leid.

Dein Lieblingsplatz in Ulm?

Im Motel One gibt es eine Rooftopbar, da kann man schön sitzen und Käffchen trinken.

Welche Serie schaust du aktuell?

Derzeit das zweite Mal „Suits“ ‐ und mit „Top Boy“ habe ich jetzt angefangen.

Dein größtes Hobby, abseits vom Basketball?

Ich geh gern springen, im Schwimmbad! Vom Zehner, Fünfer und vom Siebeneinhalber. Ich interessiere mich aber auch sehr für Autos. Am Ende des Tages dreht sich aber irgendwie trotzdem alles um Basketball. Man schaut Basketball, man zockt Basketball daheim.

Ein Tipp, den du Nachwuchsspielern geben würdest?

Es ist nie zu spät“ Ich selbst habe erst für mich spät entdeckt, dass ich gut bin. Erst mit 17 ist mir klar geworden: Oh, ich kann Basketballprofi werden. Wenn man es will, sollte man also immer dran glauben. Und das Wichtigste ist: Harte Arbeit schlägt Talent.