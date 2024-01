Wer aktuell auf Wohnungssuche ist, der spürt: Die Situation auf dem Wohnungsmarkt bleibt angespannt. In den namhaften Online-Portalen sind oftmals nur eine Handvoll Angebote verfügbar.

Und wenn dann doch mal die vermeintliche Traumwohnung dabei ist, konkurriert man schnell mit zig anderen Bewerbern. Da ist die Gefahr groß, dass die eigene Bewerbung überhaupt keine Beachtung findet.

Diese fünf Tipps gibt die Expertin

Eine Ulmer Maklerin verrät deshalb, worauf die Vermieter am meisten Wert legen. Auf den ersten Blick direkt neugierig geworden? Klicken Sie auf eine der Überschriften und springen Sie so direkt zum Tipp.

Anschreiben, Gehaltsauskunft, Bewerbungsfoto: Eine Wohnungsanfrage ähnelt inzwischen immer mehr einer Job-Bewerbung, sagt Susanne Wambach vom Maklerbüro „Immobilien Ulm“.

Der Grund liegt auf der Hand: „Die Nachfrage ist groß, das Angebot aber gering“, sagt sie. Und umso kritischer können Vermieter bei der Auswahl ihrer potenziellen Mieter sein. Wer von vornherein vertrauenswürdig wirkt, hat also die besseren Karten.

1. Immobilienportale im Auge behalten

Die passende Wohnung wird laut Susanne Wambach zumeist online gefunden. Die Portale Immoscout24, Immowelt und Ebay-Kleinanzeigen seien demnach die besten Anlaufstellen.

Obendrauf verrät sie noch einen Makler-Geheimtipp: Alle im Immobilienverband IVD organisierten Makler haben ein eigenes Immobilienportal namens „Immobilie-1“ ins Leben gerufen.

Sie inserieren ihre Wohnungen zuerst auf der Online-Plattform, bevor sie ihre Anzeigen bei anderen Portalen einstellen. „Hier gibt es immer die frischesten Immobilien“, verspricht die erfahrene Maklerin, die bereits seit 1986 tätig ist.

2. Schnell und aussagekräftig anfragen

Hat man die Traumwohnung entdeckt, ist Schnelligkeit einer der ausschlaggebenden Faktoren, sagt sie. Ihr Tipp: Die Suchkriterien speichern und sich benachrichtigen lassen, sobald ein passendes Angebot eingestellt wird. „Am besten sollte man innerhalb der ersten halben Stunde reagieren und eine Anfrage stellen“, rät sie. Das erhöhe die Chancen auf eine Wohnung enorm.

Aussagekräftig anfragen, aber nicht zu ausführlich: Das sei hier die Devise. „Ich habe großes Interesse an Ihrer Wohnung und würde sie gerne besichtigen“ reiche oftmals als Einstiegssatz aus, sagt Susanne Wambach. „Danach müssen aber unbedingt Angaben zur Person kommen.“ Konkret: Alter, Beruf und die Anzahl der Personen, die einziehen möchten.

Auch in Ulm bleibt Wohnraum rar Wohnraum in Ulm ist knapp – und das bleibt er vorerst auch. Den Plan, bis 2026 jährlich 700 Wohneinheiten fertigzustellen, schafft die Stadt laut Baubürgermeister Tim von Winning auch in diesem Jahr. Wie es danach weitergeht, bleibt offen. „Ein großes Problem aber sind die Wohnungen, bei denen im Moment nicht mit dem Bau begonnen wird“, sagte von Winning kürzlich im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“. Hohe Baupreise, teure Kredite und unsichere Förderungen seien die Hauptgründe, warum an vielen Stellen nicht gebaut werde. Die Auswirkungen des schwachen Wohnungsbaus könnten Bürger demnach erst in einigen Jahren so richtig zu spüren bekommen. (phe)

3. Ehrlich sein, aber nicht zu viel preisgeben

„Die Interessenten müssen dem Vermieter von Anfang an ein gutes Gefühl geben“, sagt sie. Trotzdem brauchen diese in der ersten Anfrage nicht gleich zu viel zu offenbaren. Natürlich sei die Bonität des Mieters ein ausschlaggebender Punkt, so Susanne Wambach.

Dass sich vorrangig Interessenten mit ausreichendem Budget bewerben, setzt die Maklerin voraus. „Ich gehe immer von einer gesunden Selbsteinschätzung aus“, so die Maklerin. Aus Sicht der Expertin müssen die Gehaltsnachweise nicht sofort vorgezeigt werden. Das reiche vollkommen aus, wenn sich nach einer vielversprechenden Besichtigung ein Mietverhältnis anbahnt.

Offener sollte man hier allerdings bei Hund und Co. sein. „Teilen Sie am besten sofort mit, wenn Sie ein Haustier haben“, rät Susanne Wambach. Hier zählt Ehrlichkeit besonders, betont die Maklerin.

4. Bewerbungsfoto bringt Vertrauen

„Vermieter und Makler suchen Mieter, auf die sie sich verlassen können“, sagt Susanne Wambach. Doch wie demonstriert man das bei einer schriftlichen Bewerbung? „Das fängt schon mit einfachen Maßnahmen wie der korrekten Rechtschreibung an“, sagt sie. „Außerdem bringt ein persönliches Foto von vornherein Sympathie rüber.“

Wer sich darüber hinaus in seiner Anfrage noch konkret auf die inserierte Wohnung bezieht und die Anfrage nicht zu allgemein hält, mache schon einmal einen guten Eindruck. Auch ein Referenzschreiben des vorherigen Vermieters könne die Miet-Chancen erhöhen, betont sie.

5. Bei der Besichtigung punkten

Im besten Fall ist der erste Schritt gemacht und man wird zu einer Besichtigung eingeladen. Doch der Konkurrenzkampf gehe dann noch weiter. Bei der Besichtigung sind laut Susanne Wambach vor allem Pünktlichkeit und ein freundliches Auftreten enorm wichtig.

Auch hier könne es hilfreich sein, eine Bewerbungsmappe mit persönlichem Foto mitzubringen, sagt sie. „Schreiben Sie hier noch ein bisschen ausführlicher als in der ersten Anfrage, warum Sie diese Wohnung so gerne haben wollen“, so die Maklerin. Wer jetzt noch eine seine positive Schufa-Auskunft dazulegt, habe sein Soll erfüllt.

Jetzt kommt es nur noch auf die Entscheidung des Vermieters an. Da spiele auch immer eine Portion Glück mit, so Susanne Wambach. Eine mögliche Absage solle man deshalb niemals persönlich nehmen und weiter bewerben. Denn Wohnungssuche heißt oft auch Durchhaltevermögen.