Harald Glööckler war am Samstag in der Wohnwelt von Möbel Inhofer in Senden zu Gast. Der über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannte Star-Designer hat seine neue Polstermöbel-Kollektion präsentiert. Zum Besichtigen und Probesitzen in der ersten Etage des Einrichtungshauses sind zahlreiche Gäste erschienen. In einem Interview mit Radio 7 hat Glööckler Sofas, Sessel, Stühle und Sitzkissen erläutert und gezeigt, weshalb seine Stücke in jedem Raum einen Höhepunkt darstellen.

„Wir sind nicht reich genug, um billig einzukaufen“, so zitierte Harald Glööckler einen englischen Lord. Damit brachte er zum Ausdruck, was hinter seiner neuen Polstermöbel-Kollektion steckt, die Inhofer auf rund 100 Quadratmeter Fläche erstmals in einem Möbelhaus vorgestellt hat.

Alle meine Stücke kann man problemlos umziehen und vererben. Harald Glööckler

In der Manufaktur Max Winzer aus Untersiemau bei Coburg wurden die Stücke aus 50 verschiedenen hochwertigen Stoffen hergestellt. Wertvoller Samt in unterschiedlichen Farben zieht sich wie ein roter Faden durch die Kollektion. Durch raffinierte Beigaben wurden alle Stücke zu Unikaten.

Kindheitserinnerungen von Weinbergen

Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ freute sich der in Berlin lebende Harald Glööckler, dass er unweit seiner badischen Heimat die Gelegenheit erhielt, seine Kollektion vorzustellen. „Ich komme aus „Zaisersweiher bei Maulbronn. Das liegt in der Nähe von Bretten und hat schon einen leichten französischen Einschlag. Sehr schätze ich die dort herrschende Gelassenheit“, so Glööckler.

Dass seine Eltern und seine Tante Weinberge besaßen, in denen sie in der Hitze des Sommers hart arbeiteten, gehört zu seinen Kindheitserinnerungen, ebenso die Tatsache, dass die Ernte durch starken Hagel beeinträchtigt werden konnte. Er selbst genießt gerne auf dem Sofa zuhause Champagner.

„Ich liebe Berlin“, sagt Glööckler, der beklagt, dass durch die Pandemie vieles nicht besser geworden sei. Die Menschen seien unfreundlicher, der Service bescheidener geworden. Das Mittelmaß habe die Oberhand gewonnen.

Die Lippen muss ich jetzt, glaube ich, nicht erklären. Harald Glööckler

„Unter diesem Eindruck habe ich in den vergangenen gut 12 Monaten eine edle Möbelkollektion aus hochwertigen Materialien entworfen, die schön und für die Menschen bezahlbar ist. Alle meine Stücke kann man problemlos umziehen und vererben“, erklärt der Designer, der Qualität und Nachhaltigkeit in den Vordergrund rückt, aber auch das Planen vom Gegenteil dessen, was häufig erwartet wird.

Pompös und lässig

Durch die modernen Füße zeigen sich die Exponate nur teilweise barock, pompös und mit einer gewissen Lässigkeit ausgestattet, im Sinne einer guten Glööckler-Kreation sind sie auf jeden Fall. Anleihen aus den 1930-er und 1950-er Jahren verbreiten einen unwiderstehlichen Charme, der Sitzkomfort erweist sich als erstklassig.

Das gilt auch für Sessel, deren Stoff komplett mit Lippen bedruckt ist und die Glööckler mit den Worten kommentiert, „die Lippen muss ich jetzt, glaube ich, nicht erklären“. Dass die produzierenden Menschen für ihre Arbeit gut bezahlt werden, nennt Glööckler ein weiteres wichtiges Kriterium.

Die für ihn optimale Umsetzung fand er in der seit 79 Jahren für hochwertige Polstermöbel bekannten Firma Max Winzer, die sofort auf seine Ideen angesprungen sei und die er mit Zeichnungen und Stoffmustern ausgestattet hat. Gemeinsam mit Geschäftsführer Markus Winzer hat Harald Glööckler die Kollektion im November fertiggestellt.

Begeistere Kommentare habe es seither gegeben und das Publikum in Senden war ebenfalls sehr interessiert. Markus Winzer, Inhofer-Geschäftsführer Peter Schorr und Harald Glööcker nahmen sich für das Gespräch mit Moderator Dominic Gebauer viel Zeit, ehe der Designer zahllose Autogramme gab.