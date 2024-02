Polizistin bei Gegenwehr verletzt, Zeugen gesucht

Erheblich Widerstand gegen Einsatzkräfte der Bundespolizei geleistet haben zwei 23-jährige Männer am Donnerstag gegen 17.45 Uhr. Als Folge davon wurde eine Beamtin verletzt, wie die Polizei mitteilt. Sie ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und des Erschleichens von Leistungen.

Die beiden afghanischen Staatsangehörigen fuhren zunächst mit einem Regionalzug in Richtung Ulm und konnten offenbar gegenüber dem Zugpersonal kein gültiges Ticket für die Fahrt vorzeigen. Nachdem sie sich zudem nicht ausweisen wollten, wurde das Bundespolizeirevier Ulm über den Vorfall informiert. Bei der Ankunft des Zuges am Bahnsteig 8 des Ulmer Hauptbahnhofes erkannten die beiden jungen Männer die Streife und flüchteten umgehend.

Einer der beiden konnte nach einer kurzen Flucht in einer Unterführung vorläufig festgenommen werden. Bei der Verfolgung des zweiten Beschuldigten stellte sich ein bislang noch unbekannter Zeuge dem 23-Jährigen in den Weg, wodurch dieser durch die Einsatzkräfte ebenfalls eingeholt werden konnte. Mithilfe weiterer zur Unterstützung hinzugerufener Streifen wurden die beiden bereits polizeibekannten Beschuldigten auf die Dienststelle gebracht. Hiergegen widersetzten sie sich massiv, eine 25-jährige Polizistin wurde durch einen der 23-Jährigen an der Hand verletzt.

Zeugen zu dem Vorfall, speziell ein mutig einschreitender Reisender, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/87035-0 bei der Bundespolizei zu melden.