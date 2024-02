Polizei zieht Autofahrer aus dem Verkehr

Gegen 10.45 Uhr am Mittwochvormittag hat die Polizei einen Mann in der Neuen Straße in Ulm kontrolliert. Laut Polizeibericht fiel der 22-Jährige wegen seiner flotten Fahrweise auf. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass am Auto eine nicht eingetragene Rad- und Reifenkombination verbaut war. An den hinteren Fahrzeug- und Heckfenster hatte der Fahrer außerdem eine nicht zulassungsfähige dunkle Folie angebracht. Mit seinem Auto durfte der Mann noch nach Hause fahren. Die Mängel muss er umgehend beseitigen. Auf ihn wartet nun ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro.