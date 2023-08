Polizei sucht Zeugen zu Banküberfall

Nach dem Überfall auf eine Bankfiliale in der Königstraße in Dietenheim durch mindestens zwei maskierte Täter am 20. Juli kurz vor 18 Uhr sind die Tatverdächtigen noch immer nicht gefasst. Die Ermittlungen der Behörden laufen auf Hochtouren. Zur Aufklärung des schweren Raubüberfalls suchen die Staatsanwaltschaft Ulm und die Kriminalpolizei laut gemeinsamer Pressemitteilung weitere Zeugen des Bankraubs in der Dietenheimer Innenstadt.

In der Nähe des Tatortes befanden sich zahlreiche Lokalitäten, die zur Tatzeit gut besucht waren, schreibt die Polizei weiter und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit: Wer hat Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht und die Täter bereits vor dem Betreten des Geldinstitutes sowie nach dem Verlassen des Gebäudes beobachtet? Wer konnte die maskierten Täter, die zu Fuß in der belebten Innenstadt über die Königstraße in Richtung Illertissen geflüchtet waren, beobachten? Wer hat Bild– oder Videoaufnahmen von den Flüchtigen gemacht?

Einer der Flüchtigen rannte laut Polizeibericht nach der Tat auf die Straße vor einen hellen BMW, vermutlich weiß oder silber. Das Fahrzeug war in der Königstraße unterwegs und musste stark abbremsen. Die Polizei bittet den BMW–Fahrer, sich zu melden.

Außerdem bitten die Ermittlungsbehörden um sonstige Hinweise zur Tat. Auch wer etwas im persönlichen Umfeld über den Raubüberfall gehört hat, soll sich melden. Zeugen werden gebeten, unter Telefon 0731/1880 bei der Polizei anzurufen.