Polizei nimmt jungen Mann als Ladendieb fest

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Donnerstagabend einen Ladendieb nahe des Ulmer Hauptbahnhofes nach einer kurzen Flucht vorläufig festgenommen. Der 23-Jährige wollte wohl gegen 20.30 Uhr mehrere Süßwaren aus einem Geschäft entwenden. Nachdem ein aufmerksamer Kunde den Diebstahl wahrgenommen und den jungen Mann darauf angesprochen habe, legte dieser die Waren wieder zurück in das Regal und floh aus dem Hauptbahnhof. Ein Mitarbeiter des Geschäftes verfolgte den Flüchtenden und konnte den alarmierten Einsatzkräfte Hinweise bezüglich der Fluchtrichtung geben. Eine Streife des Bundespolizeireviers Ulm traf den Beschuldigten nach kurzer Zeit noch in der Nähe des Hauptbahnhofes an und nahm ihn vorläufig fest. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls rechnen.