Ulm

Polizei nimmt 33-jährigen Dieb am Bahnhof fest

Ulm / Lesedauer: 1 min

Nachdem ein 33-Jähriger am Mittwochmorgen zwei Reisende bestohlen hatte, nahm in die Polizei in der Nacht zu Donnerstag am Ulmer Hauptbahnhof fest. Der Mann hatte gegen 8 Uhr wohl zunächst den Rucksack und die Laptoptasche zweier 35 und 36 Jahre alter Frauen am Bahnsteig 2 des Ulmer Hauptbahnhofes entwendet.

Veröffentlicht: 29.09.2023, 11:31 Von: sz