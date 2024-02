Betrunkener verletzt junge Polizistin in Ulm

Wie die Polizei mitteilt, ist eine Polizeistreife am Samstag gegen 17.40 Uhr in Ulm im Bereich des Deutschhauses auf eine verbale Auseinandersetzung zweier Männer in der Deutschhausgasse aufmerksam geworden.

Wie sich herausstellte, wollte sich ein 41-Jähriger trotz Hausverbot gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft verschaffen. Ein 44-jähriger Mitarbeiter versuchte dies zu verhindern.

Beamte greifen ein, um Schlägerei zu verhindern

Um eine drohende Schlägerei abzuwenden, griffen die Beamten ein. Dabei mischte sich auch ein 39-Jähriger ein. Mit mehreren Streifen gelang es den Beamten, die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Da der 41-Jährige sowie der 39-Jährige einem Platzverweis nicht nachkamen, mussten sie in Gewahrsam genommen werden.

Dabei leistete insbesondere der 41-Jährige erheblichen Widerstand und beleidigte die Polizei. Eine 22-jährige Polizistin erlitt bei dem Einsatz leichte Verletzungen. Die beiden Männer, die jeweils über 2 Promille hatten, erwarten nun Anzeigen.