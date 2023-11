Plastikflasche gegen Streifenwagen geworfen

Ein 30-jähriger Mann hat am Samstagabend am Hauptbahnhof Ulm versucht einen Streifenwagen der Bundespolizei zu beschädigen. Das schreibt die Polizei in einem Pressebericht.

Ersten Erkenntnissen zufolge beobachtete ein Zeuge den deutschen Staatsangehörigen dabei, wie er gegen 21 Uhr eine volle Plastikflasche gegen das Dienstfahrzeug warf und sich danach in unbekannte Richtung entfernte. Eine Streife traf den mutmaßlichen Täter kurze Zeit später im Hauptbahnhof an und kontrollierte ihn. Durch den Wurf wurde der Fahrtrichtungsanzeiger aus seiner Fassung gelöst, lies sich im Nachgang jedoch wiedereinsetzen und befestigen. Des Weiteren steht der 30-Jährige im Verdacht, kurz zuvor einen Diebstahl an einer Bäckerei im Hauptbahnhof begangen zu haben, in dem er mehrmals Backware aus der Verkaufstheke entnahm, ohne diese zu bezahlen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.