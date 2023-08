Pharmaunternehmen spendet 50.000 Euro für gemeinnützige Vereine

Zum 50. Jubiläum des Pharmaunternehmens Ratiopharm möchte der Mutterkonzern Teva insgesamt 50.000 Euro an zehn gemeinnützige Vereine spenden. Die Vereine wurden nach Angaben des Konzerns vorab von den Mitarbeitern nominiert. Wie hoch die jeweilige Spende ausfällt, soll vom 29. August bis zum 15. September ein öffentliches Online–Voting entscheiden, an dem sich alle Menschen in Deutschland beteiligen können. Keiner der zehn Vereine soll dabei leer ausgehen.

„Wir wollten gern etwas an diejenigen zurückgeben, die sich selbstlos für andere einsetzen“, sagt Andreas Burkhardt, Geschäftsführer von Teva Deutschland und Österreich. „Deshalb haben wir unsere Mitarbeitenden gefragt, welche gemeinnützigen Vereine ihnen besonders am Herzen liegen.“ Aus über 100 Vorschlägen habe eine eigens zusammengestellte Teva–Jury zehn Vereine ausgewählt, die die Unternehmenswerte am besten widerspiegeln würden.

Auf der Webseite der Spendenaktion unter www.ratiopharm.de/spendenaktion kann man abstimmen. Eine Anmeldung ist nach Angaben des Konzerns nicht erforderlich. Die Platzierung im Ranking entscheide, wie hoch die jeweilige Spende ausfalle. Je mehr Stimmen, umso höher sei am Ende die Spende.

Unter den zehn gemeinnützigen Vereinen seien große und kleine Initiativen aus dem Gesundheitsbereich, aber auch eine Umwelt–Organisation und Einrichtungen zur Selbst– und Angehörigenhilfe aus der Region und ganz Deutschland. Die Spendenübergabe findet bei einer Jubiläumsfeier am 26. Oktober statt.