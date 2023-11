Ihre Social-Media-Kanäle werden seit wenigen Tagen geradezu überflutet von Hasskommentaren ‐ und sogar Morddrohungen. Seitdem ihre Petition gegen die geplanten Konzerte der Band Böhse Onkelz beim Wiley Open Air in Neu-Ulm 2024 online ging, hat Ariane Müller kaum noch eine ruhige Minute. Statt der von ihr geforderten Stellungnahmen von den Städten Neu-Ulm und Ulm zu den geplanten Konzerten, wird sie mit Anfeindungen konfrontiert.

Die Band Böhse Onkel mit Sänger Kevin Russell kommt nach Neu-Ulm. (Foto: Daniel Naupold/dpa )

Dabei geht es der gebürtigen Ulmerin gar nicht darum, die Konzerte an sich verbieten zu lassen, wie manche Medien fälschlicherweise getitelt hätten. „Ich bin ja nicht dämlich. Ich arbeite ja selbst in der Veranstaltungsbranche und bin mir bewusst, dass ich mit einer Petition nicht die Absage derart gewinnbringender Konzerte erwirken könnte“, so die Kabarettistin und Musikerin.

Vielmehr gehe es ihr mit der gestarteten Petition darum, dass die Städte Neu-Ulm und Ulm ihr Sicherheitskonzept zu den Konzerten der Böhsen Onkelz im September 2024 offenlegen.

Hier geht´s zur Petition von Ariane Müller.

„Wäre mir Ulm als Heimat nicht so wichtig, hätte ich ja gar nichts gesagt. Ich kenne aber durchaus Bürger, zum Beispiel diejenigen mit dunkler Hautfarbe, die mir jetzt schon sagen, dass sie sich an den Tagen der Konzerte nicht auf die Straße trauen würden ‐ weil sie Angst vor rechtsradikalen Fans der Band haben“, erklärt Ariane Müller.

Band hat sich von Vergangenheit distanziert

Die Band Böhse Onkelz ist tatsächlich nicht ganz unumstritten. Zumindest in den 80er-Jahren spielte die Band eine zentrale Rolle in der rechten Skinhead-Szene. Zu ihren Anfangszeiten fiel die Band mit rechtsradikalen Texten und Posen auf. Zahlreiche Interviews, Expertengespräche und sogar Bücher widmen sich der Frage, ob die Band heute noch rechtsradikal ist. Kenner der Branche und der Band betonen dabei, dass die Band sich inzwischen deutlich von ihrer Vergangenheit distanziere und sich seit Jahren gegen rechts ausspricht.

Das sieht auch die Ulmerin Ariane Müller so, die unter anderem das Duo „Suchtpotenzial“ gegründet hat. Ihr geht es bei den geplanten Konzerten jedoch eher um die Fans. „Die Fans sagen ja selbst, dass es unter ihnen noch den ein oder anderen gibt, der rechts ist. Aber selbst, wenn das nur noch ein Prozent ausmacht, dann wären das beim Konzert in Neu-Ulm immer noch gut 500 Menschen. Und was die dann in der Stadt treiben, will ich mir gar nicht vorstellen“, so die Künstlerin.

Deshalb die Forderung an die Politik und Stadtverwaltung, Stellung zu beziehen. Darüber hinaus wünscht sich Ariane Müller, dass die am 2. und 3. September geplanten Konzerte weiter auswärts verlegt werden.

Viele negative Reaktionen erreichen Ariane Müller

Dass die erforderlichen 910 Stimmen für die Petition zusammenkommen, ist sehr wahrscheinlich. Innerhalb weniger Stunden erhielt die Petition bis Freitagmittag knapp 400 Unterschriften. Das und die Tatsache, dass ihre Petition schon jetzt eine kontroverse Diskussion in der Stadt auslöst, freut Ariane Müller. Doch sie ist auch entsetzt über die negativen Reaktionen von Onkelz-Fans.

„Dass Gegenwind kommt, damit habe ich gerechnet. Aber dass es so schlimm wird, das hätte ich nicht gedacht. Wenn ich dann sehe, was mir die Fans derzeit alles für Beleidigungen schreiben, bestätigt sich eigentlich nur meine Befürchtung und ich will mir gar nicht ausmalen, wer dann alles zu den Konzerten hierherkommt.“

Gegenpetition gestartet

Inzwischen haben Fans der Onkelz sogar eine eigene Gegenpetition gegründet unter dem Motto „Ariane M. raus aus der Stadt, Böhse Onkelz willkommen“. Die Kommentare zu dieser Petition sind teilweise sehr direkt. „Frau Müller braucht Aufmerksamkeit, weil sie unbekannt ist und die Onkelz bekannt sind“, „Ariane soll doch aufs Land ziehen“ oder „Ariane hat nen Schaden“ ist dort zu lesen. Doch es gibt auch viele Fans, die sachlich darlegen, warum die Onkelz und dessen Fans eben keine Rechtsradikalen sind.

Dass die Fans derart gegen die Ulmerin mobilisieren können, ist wenig überraschend. Schließlich zählen die Onkelz zu den erfolgreichsten Rockbands Deutschlands. Die Tickets für die Konzerte der Böhsen Onkelz in Neu-Ulm sowie den restlichen in Deutschland geplanten Konzerten waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft. 50.000 Besucher werden pro Konzertabend in Neu-Ulm erwartet.

Ob die Petition etwas bewirkt oder nicht ‐ so oder so halte Ariane Müller es in der aktuellen Zeit für das falsche Signal, „eine Band mit rechtsradikaler Vergangenheit in unserer Stadt so eine Plattform zu bieten“.

Von den Veranstaltern der Konzerte in Neu-Ulm konnte die Redaktion bis Redaktionsschluss niemanden für eine Stellungnahme zu der Petition und den von Ariane Müller geäußerten Sorgen erreichen.