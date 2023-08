Peta zeichnet Ulmer Uni–Mensa als vegan–freundlich aus

Vegane Frikadellen und indischer Gemüsesalat mit Sojasoße: Die Tierrechtsorganisation Peta hat die vegan–freundlichsten Universitätskaninen Deutschlands ausgezeichnet. Auch die Mensen des Studierendenwerks Ulm haben es in die Aufstellung geschafft. Für die Top–Platzierung hat es zwar nicht gereicht, vegan–freundlich seien die Ulmer Mensen aber allemal.

Womit die Ulmer Mensen überzeugen konnten

Drei von maximal fünf Sternen gab es somit für die Ulmer Mensen, womit sie im Mittelfeld der 41 Studierendenwerke landeten, die für die Aufstellung an einer Peta–Umfrage teilgenommen hatten.

„Der Speiseplan enthält täglich ein Gericht mit Fischfleisch oder Fleisch sowie drei rein pflanzliche oder vegetarische Gerichte“, heißt es in einer Bewertung zum Menü in Ulm.

Folgende Kriterien flossen in die Bewertung mit ein

Außerdem haben die Ulmer Mensen laut Peta im vergangenen Jahr mehrere Aktionstage zum Thema „Faires Essen“ veranstaltet, was sich ebenfalls positiv auf die Platzierung auswirkte.

Wer vegane Gerichte wählt, kann auf einfache und gesunde Weise Tierleid verhindern. Peta–Referentin Ilana Bollag

Die Bewertungskriterien beziehen sich laut Peta hauptsächlich auf das Angebot an veganen Gerichten, ob es in der Mensa einen Vegan–Tag gibt und ob regelmäßig pflanzliche Gerichte beworben werden. Auch das Menü der Mensa in den vergangenen Jahren habe in der Bewertung eine Rolle gespielt.

Fünf Sterne gibt es nur für rein vegane Mensen

Zusammen mit 28 anderen Uni–Mensen ging es somit für Ulm in die Drei–Sterne–Kategorie. Aus Peta–Sicht äußerst vorbildlich waren nur die zwei Mensen aus Berlin und Bochum, die mit fünf Sternen ausgezeichnet wurden. Der Grund: Dort gibt es ausschließlich vegane Speisen. Zwei weitere Mensen aus Hamburg und Mainz erhielten vier Sterne.

Veganes Angebot wird größer

„Wer vegane Gerichte wählt, kann auf einfache und gesunde Weise Tierleid verhindern“, wird Peta–Referentin Ilana Bollag in der Mitteilung zitiert. Wer tierische Produkte aus ethischen, religiösen, umwelttechnischen oder gesundheitlichen Gründen ablehne, finde sich in deutschen Universitätskantinen aber immer besser zurecht. Denn das vegane Angebot wird laut Bollag von Jahr zu Jahr größer und kreativer.