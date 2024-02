„Parsifal“ kommt nach Ulm

Man muss nicht nach Bayreuth reisen, um Richard Wagner zu erleben. Das Theater Ulm bringt das Bühnenweihfestspiel „Parsifal“ in der Inszenierung von Intendant und Regisseur Kay Metzger auf die Bühne. Die Premiere ist am Sonntag, 24. März, um 17 Uhr.

„Parsifal“ ist die Vollendung, die Krönung von Richard Wagners Lebenswerk. In seinem letzten Musikdrama kombiniert Wagner in packender Weise Symbole aus Mythologien, Sagen, Legenden und Religionen und stellt sich transzendentalen Fragen, Urgedanken des Menschlichen, zwischen Weltschmerz und Erlösung: dicht und voll emotionaler Monstrosität.

Ein Moment der Schwäche, der Lust und Gralskönig Amfortas stürzt in ewigen Schmerz und Schande. Wäre er nicht einst der Verführungskunst Kundrys, einer Zauberin, einer geheimnisvollen Büßerin erlegen! Klingsor entriss Amfortas in diesem fatalen Augenblick den Heiligen Speer und fügte ihm just mit der gestohlenen Waffe eine Wunde zu. Es ist eine Wunde, die nicht heilen wird. Hoffnung verheißt nun Parsifal. Ist er endlich der Erretter, der prophezeite „reine Tor, durch Mitleid wissend“, der den dahinsiechenden Amfortas aus seinen Qualen erlösen wird?

