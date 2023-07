„Die Leute haben Angst“, sagt Sebastian Hirn. Er ist der Chef der gleichnamigen Ulmer Immobilienfirma — und für manche seiner Kunden aktuell auch Seelentröster.

Sebastian Hirn von Hirn-Immobilien. (Foto: Hirn )

Der Grund: Der Häuser– und Wohnungsmarkt, in erster Linie im Bestand, ist ins Rutschen geraten. Frühere Gewissheiten gelten nicht mehr. Zum Beispiel diese: Wer eine bereits abbezahlte Immobilie in guter Lage besitzt, der muss sich um seine Absicherung im Alter keine Sorgen machen.

Dieses Schicksal geht ihm nahe

Hirn erzählt von einem älteren Ehepaar, das „sein Häusle“ nach vielen Jahren endlich abgestottert hatte, und das nun total verunsichert bei ihm auf der Matte in seinem Ulmer Maklerbüro stand. Mit der Bitte, dass Hirn das mühsam ersparte Eigenheim so schnell wie möglich zu Geld macht. Begründung des Rentner–Ehepaars: Sie hätten keine Kraft und Mittel mehr, die von der Politik geforderte energetische Sanierung zu stemmen.

Die Leute haben Angst. Sebastian Hirn

Hirn verzeichnet dieser Tage nicht wenige solcher angestrebten „Panikverkäufe“. Manchmal gelinge es ihm, die Verkaufsinteressenten von ihrem Plan abzubringen. Jedoch nicht immer.

Gebäudeenergiegesetz verunsichert die Menschen

„Das ,Habeck–Gesetz’ vernichtet viel Kapital“, sagt Hirn. Damit meint er das Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, mit dem die Regierung die Bürger dazu bringen will, ihre Immobilie energetisch zu sanieren. Ein Fokus liegt auf klimafreundlichen Heizungen.

Die Debatte um das „Heizungsgesetz“ hat allerdings viele Bürger und Immobilienbesitzer verunsichert, vor allem ältere. Viele ziehen offenbar den Schluss: Lieber so schnell wie möglich raus aus den eigenen vier Wänden, die noch mit Gas oder Öl geheizt werden, und dafür rein in eine barrierefreie Neubau–Wohnung auf energetischem Topniveau. Koste es, was es wolle.

Verkauf brachte viel zu wenig ein

Das Problem im Fall des Rentner–Ehepaars, das Sebastian Hirn um den Verkauf seines „Häusles“ bat: Der Erlös habe kaum ausgereicht, um die neue, aber deutlich kleinere Wohnung zu bezahlen.

Schuld an dieser Unwucht ist jedoch nicht alleine die Unsicherheit über das Heizungsgesetz, welches noch gar nicht in Kraft getreten ist, sondern die aktuell wieder höheren Zinsen, die Banken für Immobilienkredite verlangen.

Als die Banken mit Geld um sich warfen

Diese liegen derzeit bei um die 4 Prozent, was zunächst nicht sonderlich hoch klingt. Ein Vielfaches jedoch im Vergleich zur Niedrigzinsphase vor der Leitzinserhöhung der EZB im Frühjahr 2022, als die Banken ihren Kunden das Geld quasi hinterherwarfen.

Yannick Emhardt von der Volksbank Ulm-Biberach. (Foto: Volksbank )

Die Folge der hohen Zinsen: Vor allem der Neubaumarkt sei „sehr stark zurückgegangen“. Das sagt Yannick Emhardt, der Leiter Aktive Wohnbaukunden bei der Volksbank Ulm–Biberach. Warum ausgerechnet der Neubaumarkt? Weil die Baukosten in Folge der Pandemie und der aktuellen Inflation nach wie vor sehr hoch seien. Hinzu komme, dass die Fördermöglichkeiten der KfW stark reduziert wurden.

Junge Familien haben ein Problem

In die Röhre schauen aktuell vor allem junge Familien, die sich einen größeren Kredit schlicht nicht mehr leisten könnten, so Immo–Experte Hirn. Diesen bliebe nichts anderes übrig, als in der Miete zu verharren. Was wiederum zur Folge habe, „dass uns die Mieten davonlaufen“.

Im Neubau seien in Ulm astronomische Summen möglich — bis zu 20 Euro pro Quadratmeter, so Hirn. Das seien Mietpreise wie in München.

Doch es gibt auch „Profiteure“. Dies seien jene, die auch sonst deutlich bessere Chancen im Leben haben: Menschen mit Vermögen oder jene ohne Kinder und mit gut bezahlten Jobs. „Dinks“ nennt sie Sebastian Hirn, das steht für „Double income, no kids“, auf Deutsch: Doppeltes Einkommen, keine Kinder.

Noch immer viel Geld im Umlauf

Finanzexperte Yannick Emhardt bestätigt: Die Käuferschicht von Immobilien im Raum Ulm habe sich verlagert. Vor allem jene mit „sehr guten Bonitäten“ griffen zu. Häufig ausgelöst durch ein Erbe oder eine Schenkung. Grundsätzlich sei „extrem viel Geld in der Region im Umlauf“.

Trotzdem rauschen auch in der wirtschaftlich gut aufgestellten Stadt Ulm und im prosperierenden Umland die Immobilienpreise teils in den Keller. Makler Sebastian Hirn nennt beispielhaft ein Reihenhaus am Eselsberg, das er 2021 noch für 680 000 Euro vermittelt habe. Erst vor Kurzem verkaufte er ein baugleiches Wohnhaus in der Nachbarschaft, derselbe Zustand. Mit dem Unterschied, dass der Verkäufer jetzt nur noch 490 000 Euro bekommen habe.

Große Preisnachlässe sind drin

Auch andere Makler und Banken bestätigen, dass in der Region aktuell große Preisnachlässe vor allem bei unsanierten Bestandsimmobilien drin seien, bis zu 30 Prozent. Folge: Wer es sich leisten kann, findet aktuell fast paradiesische Zustände vor. Andreas Hehl, Mitglied der Geschäftsführung des Ulmer Maklers Tentschert, fasst dies so zusammen: „weniger Wettbewerber und eine deutlich gestiegene Vielfalt an Objekten.“

Andreas Hehl von Tentschert Immobilien. (Foto: Tentschert )

Der Grund ist simpel: Die gestiegenen Zinsen halten derzeit viele Interessenten — vor allem besagte Familien — von einem Kauf ab, zugleich braucht es deutlich länger, bis Objekte ihre Käufer finden. Dementsprechend stehen aktuell viele Immobilien zeitgleich in den Portalen. Zu Zeiten des Niedrigzinses undenkbar. Kaum inseriert, waren die meisten Objekte damals auch schon wieder weg.

Die Auswahl ist groß

Heute reiche die Palette auf dem Markt von bezugsfertigen, energetisch sanierten Objekten über Gebäude mit Sanierungsstau und schlechter Energiebilanz bis hin zu den Ladenhütern: sehr große Häuser mit mehr als 250 Quadratmetern Wohnfläche.

Wie sein Kollege Sebastian Hirn registriert auch Andreas Hehl, dass von dieser neuen Realität in erster Linie Begüterte profitieren: Kaufinteressenten mit hohem Nettoeinkommen oder mit viel Eigenkapital. Vor dem Zinssprung galt pauschal: Grob zehn Prozent der Gesamtkosten, beziehungsweise die Nebenkosten sollten Käufer selbst aufbringen können. Heute verlangen Banken schon mal bis zu 30 Prozent Eigenkapital.

Können sich folglich nur noch reiche Menschen eine eigene Wohnung oder ein Haus leisten?

Der Staat fördert weiterhin

Stephan Kinzer, Bereichsleiter des Immobilien Centers der Sparkasse Ulm, will dem nicht grundsätzlich zustimmen. Er verweist auf noch immer „viele Förderungen“ des Staates, von denen Käufer oder Bauherren — auch Rentner in einem älteren Bestandsgebäude — profitieren können. Wer hier alles ausreize, könne auch mit weniger Eigenkapital einen Kauf oder den energetischen Umbau — oder beides — verwirklichen. Die Banken berieten gerne.

Stephan KInzer von der Sparkasse Ulm. (Foto: Sparkasse )

Die Sparkasse zum Beispiel stellt auf ihrer Homepage einen Förderkredit–Rechner zur Verfügung. Das Förderdickicht sei enorm. Einige Kunden setzten auch wieder auf Sparmodelle, die zwischenzeitlich aus der Mode gekommen waren: Bausparverträge. Diese erlebten aktuell „fast eine Renaissance“.

Bei Traumimmobilie: zuschlagen

Macht es Sinn, jetzt zuzuschlagen oder noch zu warten? Steigen die Zinsen weiter oder sinken sie vielleicht wieder? Eine Prognose abzugeben, ist auch für Immobilien– und Finanzexperten schwierig. Einig sind sie sich aber darin: Wer seine Traumimmobilie gefunden hat, der sollte es, gute Beratung vorausgesetzt, zumindest wagen. Die Chancen stünden aufgrund der aktuell großen Auswahl am Markt nicht schlecht.