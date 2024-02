Paradiesische Klänge im Ulmer Kornhaus

Kammerorchester und Gustav Mahlers Klangmonumente? Wie das zusammenpasst, kann man beim dritten Abonnementkonzert des Württembergischen Kammerorchesters (WKO) am Donnerstag, 22. Februar, ab 19.30 Uhr im Ulmer Kornhaus erleben. Zuvor erklingt Robert Schumanns „Konzert für Klavier und Orchester a-Moll op. 54“.

Der Brite Iain Farrington hat gleichsam den Rohbau von Mahlers 4. Sinfonie freigelegt - eine ebenso schlanke wie schillernde Kammer-Fassung, die Chefdirigent Case Scaglione zur Diskussion stellt. Den Sopranpart übernimmt Joanna Freszel. In der Originalinstrumentation erklingt dagegen das Klavierkonzert von Robert Schumann mit Federico Colli als Solisten.

Im Zentrum von Gustav Mahlers 4. Sinfonie, entstanden zwischen 1899 und 1901, steht das bereits 1892 von ihm vertonte und nun in den Finalsatz gesetzte Gedicht „Das himmlische Leben“ aus „Des Knaben Wunderhorn“. Mahler komponierte die Sinfonie vom Finalsatz aus und ließ das Lied in den übrigen Sätzen anklingen. Diese Rückkopplung begünstigte eine rasche Niederschrift und die Beschränkung auf eine - für Mahlers Verhältnisse - reduzierte Orchesterbesetzung. Das WKO spielt sie in einer noch kleineren Variante des britischen Musikers Iain Farrington: 15 Musikerinnen und Musiker plus Sängerin und Dirigent. Eine Bearbeitung, die nicht mehr auf imposante Monumentalität, sondern auf Klarheit und Plastizität der Details abzielt.

