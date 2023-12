Pakt der beruflichen Bildung in Ulm geschlossen

Die Stadt Ulm, die Kreishandwerkerschaft Ulm, die Handwerkskammer Ulm, die IHK Ulm sowie die Agentur für Arbeit Ulm haben gemeinsam einen regionalen Pakt für die berufliche Bildung geschlossen. Dieser will die Wichtigkeit der beruflichen Bildung für den Stadtkreis Ulm betonen und zudem die Qualität der beruflichen Bildung im Ulmer Raum nachhaltig sichern. Dies teilt ein Sprecher der Handwerkskammer Ulm mit. Ein Kernpunkt ist die Berufsorientierung an Schulen und das Werben für die duale Ausbildung. Ziel ist es, die Gleichwertigkeit der beruflichen und akademischen Bildung zu stärken. „Zusammen mit der Politik wollen wir dafür sorgen, dass Ausbildung und Studium nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Praxis gleichgestellt werden. Wir müssen deutlich machen: Handwerkerinnen und Handwerker tragen wesentlich zu Wohlstand und Lebensqualität bei“, sagt Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm.

Jan Stefan Roell, Präsident der Industrie- und Handelskammer Ulm, ergänzt: „Mit dem Pakt der beruflichen Bildung bekennen wir uns dazu, die duale Ausbildung gemeinsam als die gute Option sichtbar zu machen, die sie ist.“

In Bezug auf die Fachkräftesituation sagt Oberbürgermeister Gunter Czisch: „Die Unternehmen und Betriebe in der Region sind eine der Stützen unserer Wirtschaft. Doch viele Betriebe spüren bereits heute, was Fachkräftemangel bedeutet und welche Auswirkungen er hat.“

Torsten Denkmann, Vorsitzender der Agentur für Arbeit Ulm, sieht den gemeinsamen Pakt zur beruflichen Bildung als einen guten Schulterschluss für den regionalen Arbeitsmarkt: „Berufliche Bildung ist das Öl für den Motor am regionalen Arbeitsmarkt und gleichzeitig der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit.“

Der nun unterzeichnete Pakt legt den Fokus auf die Attraktivität der dualen Ausbildung und beinhaltet konkrete Maßnahmen. Es gilt, die duale Ausbildung und berufliche Weiterbildung zu stärken und die Berufsorientierung nachhaltig zu gestalten, etwa durch das intensivierte Einbeziehen der Eltern. Ziel ist es auch, die Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung auszubauen, also den Austausch zwischen Berufsschulen und Betrieben sowie der Handwerkskammer und der Industrie- und Handelskammer zu fördern. Krimmer weiter: „Ein großer Teil unserer Berufe hat sich im Zuge der Digitalisierung schon heute stark verändert. Die Nachfrage nach Fachkräften mit digitalem Wissen wird in vielen Berufen auch künftig steigen, deshalb ist eine möglichst frühe Berührung damit unverzichtbar.“ Aber nicht nur Aus- sondern auch Weiterbildungsangebote sind Teil des Pakts für berufliche Bildung. So werden Projekte der einzelnen Kooperationspartner stärker aufeinander abgestimmt und weiter ausgebaut.