Ostalb-Leichtathleten sichern sich in Ulm viele Plätze auf dem Podest

Die diesjährigen Regionalmeisterschaften der Kreise Ulm, Göppingen, Heidenheim und Ostalb im Jugend- und Aktivenbereich wurden von herausragendem sportlichem Niveau geprägt. Die Ostalb-Athleten machten mit teilweise beeindruckenden Leistungen auf sich aufmerksam.

Silas Ristl gewinnt im Kugelstoßen

Im Kugelstoßen der Männer präsentierte sich ein starkes und großes Starterfeld, in dem Simon Bayer und Silas Ristl vom LAC Essingen ihrer Favoritenrolle gerecht wurden. Simon Bayer setzte sich mit einer beeindruckenden Serie von guten Stößen mit 19,53 Metern an die Spitze, doch im letzten Versuch konterte Silas Ristl eindrucksvoll und sicherte sich den Sieg und den Regionalmeistertitel mit 19,70 Metern. Mit ihren Leistungen setzen die beiden Essinger nicht nur eine starke Marke, sondern führen nun auch die aktuelle Deutsche Bestenliste an.

Ebenfalls den ersten Platz im Kugelstoßen belegte der Mehrkämpfer Benjamin Beyerle vom LAC Essingen mit 12,32 Metern in der Altersklasse U20. Zweiter der M15 wurde Mattis Orthen vom LAC Essingen mit 10,06 Metern. Platz drei sicherte sich Moritz Haas von der LSG Aalen mit einer Weite von 8,85 Metern. Den Wettkampfauftakt bestritten vormittags die Stabhochspringer der U16. Überragender Sieger wurde hier Philipp Sturm vom LAC Essingen. Mit 3,60 Metern gewann er die M15 und verbesserte seine Bestleistung um ganze 20 Zentimeter. Bei den M14 gelang Joshua Funk von der LSG Aalen mit 2,70 Metern der höchste Sprung. Beide Nachwuchsathleten sind damit jeweils auf dem vierten Rang der aktuellen deutschen Bestenliste platziert. Zweiter der M15 wurde Neo Weber mit 2,90 Metern. Den dritten Platz belegte Mattis Orthen mit 2,60 Metern. Beide Athleten starten für den LAC Essingen.

Harald Class überrascht

Nachmittags hatten die älteren Athleten ihren Stabhochsprungwettkampf. Zweiter in der Männerklasse wurde überraschend Harald Class von der LSG Aalen mit 3,30 Metern. Dritter der U18 wurde Johannes Hoffrogge vom TSV Oberkochen mit 3,20 Metern. Bester Hochspringer der U18 war an diesem Tag Levent Aziret von der DJK-SG Wasseralfingen. Mit 1,74 Metern gelang ihm hier der Tagessieg. Zweiter in der Klasse M14 wurde Joshua Funk von der LSG Aalen mit 1,44 Metern. Im U18 Weitsprung belegte Justin Hopfensitz vom TSV Oberkochen mit sehr guten 6,28 Metern den zweiten Platz. Luisa Schultz (U18) vom TSV Hüttlingen sicherte sich ebenfalls Rang zwei. Sie kam auf eine Weite von 5,16 Meter. Dritter der M15 wurde der Felix Gräßer von der LSG Aalen mit 5,05 Meter.

Leonie Kroter ist schnellste Hürdenläuferin

Schnellste Hürdenläuferin der weiblichen U20 war die Mehrkämpferin Leonie Kroter von der DJK-SG Wasseralfingen. In 8,75 Sekunden gewann sie diese Disziplin. Zwei dritte Plätze im Weitsprung, mit 5,31 Meter und 10,68 Meter im Kugelstoßen, vervollständigten ihre Tagesbilanz.

Eine starke Konkurrenz war bei den allen Läufen über die 60- Meter-Strecke am Start. Pascal Ilzhöfer lief in der U20 auf den dritten Rang (7,25 Sekunden). Luisa Schulz belegte in 8,15 Sekunden ebenfalls Rang drei. Einen weiteren dritten Platz sicherte sich Jakob von Cube im Hürdenlauf. Der Sportler vom LAC Essingen (M 15) benötigte 9,90 Sekunden.