Orchester bringt Melodien Hollywoods nach Ulm

Der TV-Moderator Max Moor geht 2024 zusammen mit einem 60-köpfigen Orchester auf große Tournee durch Deutschland und Österreich. Mit im Gepäck hat er Melodien der größten Hollywood-Filme, die aus der Feder der beiden Komponisten Hans Zimmer und John Williams stammen. Am Freitag, 22. März, macht das Orchester auch in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm Halt.

Filmklassiker wie „Der weiße Hai“, „ET“, „Star Wars“, „König der Löwen“, „Fluch der Karibik“ oder „Schindlers Liste“ haben eines gemeinsam: die Filmmusik wurde von Hans Zimmer oder John Williams komponiert. „Hits, die wie dafür geschaffen sind, von einem großen Orchester live vor Publikum präsentiert zu werden“, heißt es in der Ankündigung.

Die Originalproduktion aus London sorge während der Tour mit über 60 Musikern und einer beeindruckenden Lasershow für emotionsgeladene Momente. Als Solistin konnte die in Fachkreisen als „ukrainischer Pagagnini“ bekannte Violinistin Bogdana Pivnenko gewonnen werden.

Die Premiere fand in der ausverkauften Royal Albert Hall in London statt und erntete Standing Ovations. Nach weiteren Stationen in Singapur, Brüssel, Rotterdam und Genf kommt diese Produktion nun erstmals nach Deutschland und Österreich.

Durch den Abend führt der Filmbewunderer Max Moor, der es nach eigenen Aussagen kaum aushält, Filme mit schlechter Musik zu sehen und umso begeisterter ist, wenn die Musik die Story vorantreibt, komplettiert und veredelt. Die Filmmusiken von Hans Zimmer und John Williams sind mittlerweile zu zeitlosen Klassikern geworden.

Tickets gibt ab 78,90 Euro es unter www.cofo.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.