Peter Fox und Álvaro Soler kommen nach Ulm und Neu-Ulm

Zwei weitere Hochkaräter kommen nächstes Jahr in die Doppelstadt. Im August spielt Latino-Pop-Sänger Álvaro Soler beim Klosterhof-Open-Air in Wiblingen. Außerdem steht Seeed-Frontmann Peter Fox beim Wiley-Open-Air in Neu-Ulm auf der Bühne.

Peter Fox macht Wiley-Open-Air komplett

Peter Fox macht die Konzertreihe mit seinem Auftritt am Mittwoch, 28. August, damit vollständig. Vorher waren bereits Marius Müller-Westernhagen, James Blunt und die Böhsen Onkelz für das Open-Air bereits bestätigt.

Seeed-Frontmann seit Jahren auch als Solo-Künstler unterwegs

Bereits seit 1998 tritt Fox mit seiner Band Seeed auf, seit 2008 ist er auch als Solo-Künstler unterwegs. Und das ebenso erfolgreich: Sein Debütalbum „Stadtaffe“ zählt inzwischen zu den meistverkauften Alben in Deutschland.

Und trotzdem dauerte es 15 Jahre bis zum nächsten Solo-Werk des Berliners. Das aktuelle Album „Lovesongs“ schaffte es, ebenso wie die Single „Zukunft Pink“, abermals auf Platz 1 der Charts.

Tickets für das Konzert können bereits jetzt über Eventim gebucht werden - ab 8. Dezember gibt es die Eintrittskarten zudem bei den Veranstaltern Donau3FM und Allgäu Concerts.

Álvaro Soler spielt „Más Que Verano“-Sommertour

Auch für das Klosterhof-Open-Air steht ein weiterer Act fest. Auf seiner „Más Que Verano“-Tour macht Álvaro Soler Halt im Ulmer Stadtteil Wiblingen. Das kündigt Veranstalter Provinztour an. Dort wird der gebürtige Spanier am Donnerstag, 15. August, ab 19.30 Uhr auf der Bühne stehen.

Seit 2015 lebt Soler in Berlin und veröffentlichte im selben Jahr seinen ersten Hit „El mismo sol“, der es gleich in mehreren Ländern an die Chartspitze schaffte.

Tickets gibt es am Montag

Beim Open Air im Klosterhof wird er seinen Fans kommenden Sommer weitere Ohrwürmer aus seinen bis dato drei erschienenen Erfolgsalben präsentieren - darunter Hits wie „Sofia“, „La Cintura“ und „Magia“.

Tickets für das Konzert sind bereits jetzt im Presale bei Eventim und Ticketmaster erhältlich. Der allgemeine Vorverkauf startet am Montag, 4. Dezember.