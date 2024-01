Online-Seminar zu modernen Bewerbungen

„Modern bewerben“ lautet das Motto beim Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Ulm am Dienstag, 23. Januar. Ein Online-Seminar für Schülerinnen und Schüler befasst sich mit der Erstellung zeitgemäßer Bewerbungsunterlagen.

Kurzum: Wie schreibt man eine Bewerbung richtig, was gehört dazu und wie sieht eine gute Bewerbung heute aus? Dabei werden auch die Unterschiede zwischen einer Online-Bewerbung, einer Bewerbung per Mail oder Social Media sowie einer klassischen Bewerbung berücksichtigt. Weiter gibt es Hinweise, wo gute Bewerbungsvorlagen zu finden sind und was es sonst noch Wichtiges zu beachten gibt. Die anderthalbstündige Veranstaltung beginnt um 14 Uhr und ist auch für ganze Schulklassen geeignet.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter [email protected] oder telefonisch über die BiZ-Hotline unter 0731/160-888. Der Link zum Videokonferenzportal wird ein bis zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn zugesandt. Die Teilnahme ist kostenfrei und mittels Computer, Notebook, Tablet oder Smartphone möglich.