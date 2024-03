Mit seiner neuen Platte „Vom Rand der Zeit“ hat es Olli Schulz gerade erst an die Spitze der deutschen Album-Charts geschafft - nun ist der Musiker als einer der Headliner für das 30. Obstwiesenfestival (OWF) in Dornstadt bei Ulm bestätigt worden.

Zwei namhafte Bands, die im Sommer wohl auch bei „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ spielen werden, sollen zudem noch in der Pipeline sein. Wie ist den Organisatoren dieser Coup gelungen, zumal das kleine Festival am Lerchenberg traditionell keinen Eintritt kostet? Nachgefragt bei OWF-Macher Michael Gugelfuß.

Jubiläum folgt auf Rekordjahr

Es ist ein besonderes Jahr für das Obstwiesenfestival: Vom 15. bis 17. August erlebt das dreitägige Musik-Open-Air schon seine 30. Auflage.

Im Vorjahr feierte man acht Kilometer nördlich von Ulm bereits einen neuen Besucherrekord, nun haben die Macher hinter dem „Umsonst & Draußen“ den ersten Schwung an Bands und Künstlern für ihre Jubiläums-Ausgabe in 2024 präsentiert - und damit prompt für mächtig Aufsehen gesorgt. Denn: Zum Line-up gehört unter anderem auch Erfolgsmusiker Olli Schulz.

Weiterlesen: DAS war das Obstwiesenfestival 2023

„Es ist schon eine kleine Sensation, ihn im Sommer bei uns begrüßen zu dürfen“, sagte Organisator Michael Gugelfuß gegenüber Schwäbische.de. Denn Schulz, der wohl am Festivalfreitag auf der OWF-Bühne stehen wird und zuletzt bei einem Konzert in Ulm einen Fan-Traum erfüllte, spielt ansonsten eher auf den ganz großen Festivals in Deutschland.

Line-Up 2024 Diese Bands und Künstler sind schon fix Olli Schulz, The Slow Show, Goldroger, Sextile, Wine Lips, Flawless Issues, Endless Wellness, Anda Morts, Die neue Zärtlichkeit.

Zum Vergleich: Mit seiner Band tritt er am selben Wochenende auch noch auf dem „Highfield“ bei Leipzig auf, neben Cro, „Macklemore und Peter Fox. Kostenlos gibt’s ihn aber wohl nur auf der Obstwiese bei Dornstadt zu sehen, wie Gugelfuß sagt. „Das ist schon einmalig“, so der Festivalchef.

Weiterlesen: Fan darf in Ulm Duett mit Olli Schulz singen

Die OWF-Macher um Michael Gugelfuß sind bekannt für ihr glückliches Händchen bei der Verpflichtung namhafter Acts. So lockten sie in den vergangenen Jahren bereits Hochkaräter wie Wanda, Von Wegen Lisbeth oder die Leoniden nach Dornstadt. Im Vorjahr zauberten sie dann auch noch die Beatsteaks aus dem Hut, die maßgeblich am OWF-Rekord von 25.000 Besuchern an einem Wochenende beteiligt waren.

Erster Künstler mit Nummer-Eins-Album beim OWF

Der Name „Olli Schulz“ sticht trotzdem heraus. „Noch nie zuvor hatten wir einen Künstler zu Gast, der schon vor seinem Auftritt bei uns ein Nummer-Eins-Album am Start hatte“, erklärt Gugelfuß. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass sich der Singer-Songwriter hier die Ehre geben wird.

Wir haben uns schlichtweg nicht mehr getraut, ihn anzufragen. Orga-Chef Michael Gugelfuß

Schulz stand bereits 2004, 2005 und 2009 auf der OWF-Bühne, damals noch als eher unbekannter Indie-Musiker. Dieses Mal kehrt der Hamburger als einer der Headliner nach Dornstadt zurück, mit dem „besten Album Deutschlands“ im Gepäck.

Das kostenlose Festival nördlich von Ulm lockte im Vorjahr 25.000 Musikfans auf die Obstwiese. (Foto: Dennis Bacher )

Kontakt habe man zu Olli Schulz seit dessen letzten Auftritt vor nunmehr 15 Jahren nicht mehr gehabt, erzählt Michael Gugelfuß. „Er ist danach immer bekannter geworden, auch durch sein TV-Dasein, und wir mussten uns eingestehen, dass ein Auftritt bei uns wohl nicht mehr wirklich realistisch war.“ Der Festivalchef gibt zu: „Wir haben uns schlichtweg nicht mehr getraut, ihn anzufragen.“

Anlässlich des Jubiläums in diesem Sommer habe man sich dann aber doch nochmal ein Herz gefasst und einen erneuten Anlauf gewagt. Die Kommunikation mit dem Management von Olli Schulz sei „richtig unkompliziert“ gewesen, wie Gugelfuß erzählt. „Nach ein, zwei Nachverhandlungen war das Ding eingetütet. Er liebt halt auch kleine Festivals, die mit Herzblut gemacht werden.“

Gespräche mit „vielversprechender“ Festivalband

Wie Michael Gugelfuß verrät, haben die OWF-Macher für ihre Jubiläums-Ausgabe noch weitere Anfragen an etablierte Bands und Künstler gestellt. Derzeit führe man noch Gespräche mit dem Management einer „vielversprechenden Band“, die laut Gugelfuß im Sommer auch bei „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ auf der Bühne stehen wird. „Wir rechnen nächste Woche mit einer Entscheidung.“

Der Auftritt einer weiteren „namhaften Band“ beim OWF, die ebenfalls zum Line-up der beiden oben genannten großen Festivals zählen soll, sei derweil sogar schon fix. „Wir können nur noch nicht verraten, um welche es sich handelt“, macht Gugelfuß neugierig.

„Sie war aber schon mal bei uns.“ Fest steht: Ihr Auftritt soll, wie auch der von Olli Schulz, ebenfalls am Festivalfreitag erfolgen.

Festival kostet keinen Eintritt

Das Obstwiesenfestival kostet traditionell keinen Eintritt, sondern finanziert sich aus den Einnahmen aus der Gastronomie und durch Sponsoring. Im Vorjahr zählten die OWF-Macher an allen drei Festivaltagen rund 25.000 Besucher - absoluter Rekord. In diesem Sommer rechnen die Organisatoren laut Michael Gugelfuß mit jeweils bis zu 10.000 Musikfans am Freitag und Samstag. Der Donnerstag ist beim OWF traditionell Kinotag. Die nächste Bandwelle soll wohl Mitte April veröffentlicht werden.