Wer trotz Pflicht nicht krankenversichert ist, steht schnell vor Problemen. Jetzt bekommen Betroffene Zugang zu medizinischer Versorgung Nach längeren Vorbereitungen kann die neue Clearingstelle des DRK-Kreisverbands Ulm sogenannte anonyme Behandlungsscheine ausstellen.

Viele Menschen ohne Versicherungsschutz

Trotz Pflicht leben nach Angaben des DRK bis zu 500.000 Menschen in Deutschland ohne Krankenversicherung. „Allerdings ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, da viele Betroffene keine Papiere und keinen Aufenthaltstitel besitzen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Wie viele Menschen das in Ulm und Umgebung betroffen sind, sei deshalb unklar. Ziel der Clearingstelle ist es somit auch, Betroffene wieder in einen langfristigen Versicherungsschutz zu bringen. „Jeder Fall ist anders und muss individuell betrachtet werden“, ergänzt Verena Gienger vom DRK.

Kostenabrechnung ist geklärt

Arztpraxen, Kliniken und Apotheken wurden dazu mittels eines Schreibens über das Projekt informiert, wird Martina Söll, beim DRK-Kreisverband Ulm zusammen mit Verena Gienger zuständig für das Projekt „Gesundheit für Alle“ in einer Mitteilung zitiert. Behandlung und Medikamente aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen können somit direkt über die Clearingstelle abgerechnet werden.

Hier gibt es Hilfe für Betroffene

Das Projekt wird vom Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg gefördert und läuft bis Ende März 2025. Zudem wird die Clearingstelle wissenschaftlich beigleitet vom Institut für Allgemeinmedizin der Universitätsklinik Ulm. Die anonymen Behandlungsscheine werden von der Projekt- und Clearingstelle beim DRK, Telefon 0731/1444-91 und 0731/1444-92, sowie in den Sprechstunden des Vereins Medinetz im DRK-Übernachtungsheim (Frauenstraße 123) ausgestellt.