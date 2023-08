Für gewöhnlich werden Brücken aus Stahl, Beton oder Holz errichtet. Nicht so in Ulm. Hier soll noch in diesem Jahr die erste Fußgängerbrücke Deutschlands entstehen, die komplett aus pflanzlichen Rohstoffen und recyceltem Plastik besteht. Doch die Umsetzung dieses Vorzeigeprojektes an der Kleinen Blau scheint sich zu verzögern.

Brücke bereits abgerissen — Ersatz erst im Oktober

Eigentlich hätte die sogenannte „Smart Circular Bridge“, ein innovatives Leichtgewicht aus Flachsfasern, speziellem Bioharz und PET–Flaschen, den bestehenden Übergang zwischen Lautenberg und Blauinsel (Fischerviertel) bereits im Juli ersetzen sollen. Dafür ist der sanierungsbedürftige Steg (Baujahr 1950) dort bereits im Mai entfernt worden. Ersatz kommt wohl aber erst im Oktober.

Der Stadt Ulm zufolge soll sich der geplante Einbau der „Ökobrücke“ an der Kleinen Blau um rund drei Monate verzögern. Grund dafür seien Probleme bei der Herstellerfirma in den Niederlanden.

Die Probleme in den Niederlanden sind inzwischen wieder behoben. Jochen Aminde

Bis zur Fertigstellung im Herbst führt nun also lediglich ein Steg am Spielplatz vom Lautenberg auf die Blauinsel. Die Eröffnung der neuen, in Europa bislang erst einmal realisierten Brücke aus Biokompositen ist offiziell auf den 13. Oktober verschoben worden.

„Die Probleme in den Niederlanden sind inzwischen wieder behoben“, kann Jochen Aminde von der Stadt Ulm beruhigen „Wir sind zuversichtlich, dass es bis dahin klappt.“

Fast 60 Tonnen weniger

Lediglich elf Tonnen soll die „Smart Circular Bridge“ wiegen — und damit fast 60 Tonnen weniger als der bisherige Übergang. Doch wie beständig ist eine Brücke aus Flachsfasern und PET–Flaschen überhaupt? Dies soll im Rahmen eines Forschungsprojekts der Europäischen Union ermittelt werden, an dem die Stadt Ulm teilnimmt.

Die erste Flachsbrücke Europa steht bereits im niederländischen Almere. Ursprünglich bekamen drei Städte in den Niederlanden den Zuschlag, doch eine davon sprang kurzfristig ab. Ulms Baubürgermeister Tim von Winning erfuhr zufällig davon und witterte eine Chance für seine Stadt, wie er hier bei Markus Lanz erzählte.

„Im Prinzip gehen wir bei der „Smart Circular Bridge“ von einer ähnlichen Halbwertszeit aus, wie man sie von herkömmlichen Brücken kennt“, sagt Jochen Aminde von der Stadt Ulm. Um konkreter zu werden, fehle es aber schlicht und ergreifend noch an Erfahrung.

Stadt spart deutlich

Die Gesamtkosten der „Smart Circular Bridge“ inklusive der Montage liegen bei 350.000 Euro. Davon beanschlagt die Stadt Ulm rund 150.000 Euro an Eigenmitteln. Durch die EU–Förderung kann einiges gespart werden: Vergleichbare Neubaumaßnahmen würden normalerweise das Doppelte oder Dreifache kosten.